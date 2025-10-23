Jedna prosta namirnica koju svi imaju u kući će oterati mrave zauvek – pospite ovo i beže odmah.

Ako već dugo imate problema s mravima koji uporno opsedaju vaš dom, možda vam može pomoći jedan jednostavan začin.

Reč je o cimetu, koji se može dodati u vodu za čišćenje podova.

Cimet je prirodni insekticid koji mravi ne podnose, što ga čini odličnim repelentom. Dodatak cimeta na površinu deluje kao barijera koju mravi neće preći. Iako većina ljudi uživa u prijatnom mirisu cimeta, mravi ga izbegavaju. Takođe, cimet poseduje i antibakterijska svojstva.

Dakle, uz samo jedan dodatni sastojak, možete dobiti moćno sredstvo za čišćenje podova koje istovremeno odbija mrave, a bez upotrebe jakih hemikalija.

Recept je jednostavan: U 3,5 litara vode prokuvajte dva do tri štapića cimeta. Ako nemate štapiće, možete koristiti dve do tri kašičice mlevenog cimeta. Kada tečnost provri, isključite ringlu i pustite da se ohladi, a zatim je dodajte u kantu za brisanje podova. Za dodatnu efikasnost, možete u rastvor dodati nekoliko kapi eteričnog ulja cimeta. Ako se odlučite samo za eterično ulje, potrebno je oko 15 kapi za celu kantu.

Važno je napomenuti da mleveni cimet nije otrovan za pse, ali njegovo eterično ulje može biti, pa vlasnici kućnih ljubimaca treba da budu pažljivi ako koriste ovu metodu čišćenja kako bi odbili mrave.

