Jedna sitnica u kući privlači nemaštinu: Odmah izbacite ovo, novac vam curi kroz prste!

Sitnica u kući koja uništava finansije
Dom nije samo mesto za odmor – on je i izvor snage. Udoban i uredan dom zrači energijom blagostanja i prosperiteta, dok određene stvari mogu privući negativnu energiju, nesreću i čak finansijske probleme.
Prema feng šuiju, ali i starim verovanjima, nered i određeni predmeti blokiraju energetske kanale i ometaju priliv bogatstva.
Nered je glavni neprijatelj obilja
Nagomilane stvari u ormarima, kutije koje nikada ne otvarate ili predmeti za koje mislite da će vam „jednog dana zatrebati“ šalju poruku univerzumu da ne verujete u sutra. Nered u prostoru znači i nered u umu – a to onemogućava da pozitivna energija i finansijski prosperitet uđu u vaš dom.
Kako prepoznati predmet koji vas koči? Postavite sebi pitanje: da li ga volim, da li mi je potreban, da li odražava moj život danas? Ako je odgovor „ne“, vreme je da ga se rešite.
Predmeti koji zbog kojih novac „curi“
- Neispravne slavine i vodovod – svaka kapljica simbolično odnosi vaš novac.
- Polomljeni predmeti i stara odeća – oštećene stvari privlače negativnu energiju i finansijske gubitke.
- Prazne flaše, tegle i gomile magneta – stvaraju vizuelni haos i blokiraju protok pozitivne energije.
- Prljavi prozori i prašina u uglovima – sprečavaju sunčevu i životnu energiju da uđe u prostor.
Feng Šui i stvari koje blokiraju energiju
Veruje se da veštačko cveće, bršljan i čak ljubičice donose finansijske probleme. Posebno se izdvaja kaktus, koji se prema feng šuiju povezuje sa negativnom energijom i blokadom obilja.
Takođe, slike mrtvih pejzaža, tužna umetnička dela ili fotografije iz teških životnih perioda ne treba držati na vidljivim mestima – jer mogu prizvati ponavljanje tih situacija.
Simboli sreće i predmeti koji privlače novac
Ako želite da aktivirate „energiju bogatstva“ u svom domu, feng šui preporučuje unošenje predmeta koji simbolizuju prosperitet:
- Srećni bambus – simbol zdravlja, ljubavi i obilja.
- Zlatni Buda – vekovima poznat kao talisman sreće i prosperiteta.
- Feng šui žaba sa novčićem – postavlja se u dnevnu sobu, okrenuta ka ulaznim vratima.
- Kineski novčići – vežu se crvenom trakom i drže u novčaniku ili na zidu doma.
- Kristalni lotos i drvo novca – podstiču harmoniju, ljubav i finansijski rast.
- Akvarijum sa zlatnim ribicama – tradicionalni simbol bogatstva i dugovečnosti.
Prvi korak ka prosperitetu je – očistiti prostor od nereda, prašine i polomljenih predmeta. Zatim dom možete oplemeniti feng šui simbolima i biljkama koje privlače sreću. Ali, pored predmeta, jednako je važan i način razmišljanja – pozitivan stav, otvorenost za nove prilike i poverenje da bolje tek dolazi.
Kada vaš dom odiše redom i harmonijom, on postaje pravi magnet za novac, uspeh i ljubav, piše Ona.rs.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com