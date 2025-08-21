Jedna sitnica u kući privlači nemaštinu: Odmah izbacite ovo, novac vam curi kroz prste!

Sitnica u kući koja uništava finansije

Dom nije samo mesto za odmor – on je i izvor snage. Udoban i uredan dom zrači energijom blagostanja i prosperiteta, dok određene stvari mogu privući negativnu energiju, nesreću i čak finansijske probleme.

Prema feng šuiju, ali i starim verovanjima, nered i određeni predmeti blokiraju energetske kanale i ometaju priliv bogatstva.

Nered je glavni neprijatelj obilja

Nagomilane stvari u ormarima, kutije koje nikada ne otvarate ili predmeti za koje mislite da će vam „jednog dana zatrebati“ šalju poruku univerzumu da ne verujete u sutra. Nered u prostoru znači i nered u umu – a to onemogućava da pozitivna energija i finansijski prosperitet uđu u vaš dom.

Kako prepoznati predmet koji vas koči? Postavite sebi pitanje: da li ga volim, da li mi je potreban, da li odražava moj život danas? Ako je odgovor „ne“, vreme je da ga se rešite.

Predmeti koji zbog kojih novac „curi“

Neispravne slavine i vodovod – svaka kapljica simbolično odnosi vaš novac.

Polomljeni predmeti i stara odeća – oštećene stvari privlače negativnu energiju i finansijske gubitke.

Prazne flaše, tegle i gomile magneta – stvaraju vizuelni haos i blokiraju protok pozitivne energije.

Prljavi prozori i prašina u uglovima – sprečavaju sunčevu i životnu energiju da uđe u prostor.

Feng Šui i stvari koje blokiraju energiju

Veruje se da veštačko cveće, bršljan i čak ljubičice donose finansijske probleme. Posebno se izdvaja kaktus, koji se prema feng šuiju povezuje sa negativnom energijom i blokadom obilja.

Takođe, slike mrtvih pejzaža, tužna umetnička dela ili fotografije iz teških životnih perioda ne treba držati na vidljivim mestima – jer mogu prizvati ponavljanje tih situacija.

Simboli sreće i predmeti koji privlače novac

Ako želite da aktivirate „energiju bogatstva“ u svom domu, feng šui preporučuje unošenje predmeta koji simbolizuju prosperitet:

Srećni bambus – simbol zdravlja, ljubavi i obilja.

Zlatni Buda – vekovima poznat kao talisman sreće i prosperiteta.

Feng šui žaba sa novčićem – postavlja se u dnevnu sobu, okrenuta ka ulaznim vratima.

Kineski novčići – vežu se crvenom trakom i drže u novčaniku ili na zidu doma.

Kristalni lotos i drvo novca – podstiču harmoniju, ljubav i finansijski rast.

Akvarijum sa zlatnim ribicama – tradicionalni simbol bogatstva i dugovečnosti.

Prvi korak ka prosperitetu je – očistiti prostor od nereda, prašine i polomljenih predmeta. Zatim dom možete oplemeniti feng šui simbolima i biljkama koje privlače sreću. Ali, pored predmeta, jednako je važan i način razmišljanja – pozitivan stav, otvorenost za nove prilike i poverenje da bolje tek dolazi.

Kada vaš dom odiše redom i harmonijom, on postaje pravi magnet za novac, uspeh i ljubav, piše Ona.rs.

