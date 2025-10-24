Jednom kad probate ovaj domaći deterdžent za veš, više nikad nećete kupiti fabrički.
Sve više ljudi danas traži prirodne i jeftinije alternative za proizvode koje svakodnevno koristimo, a jedan od njih je i deterdžent za veš. Umesto da trošite novac na skupe brendove pune hemikalija, možete vrlo lako napraviti svoj tečni deterdžent kod kuće. Postupak je jednostavan, sastojci su lako dostupni, a rezultat – veš koji je besprekorno čist, mekan i miriše božanstveno.
Napraviti svoj tečni deterdžent za pranje veša je jednostavno, a cena je mnogo povoljnija od kupovnog. Svi oni koji su probali ovaj recept tvrde da veš nakon pranja izlazi fantastično čist i mirisan veš
Potrebni sastojci:
– 1 prirodni biljni sapun
– 3 litre vode
– velika kašika sode bikarbone
– 20 do 30 kapi omiljenog esencijalnog ulja
Priprema:
Zagrejte vodu na šporetu dok ne bude topla, ali ne treba da ključa. Sitno naribajte sapun i rastopite ga u vodi. Zatim dodajte sodu bikarbonu.
Smesu prelijte u plastičnu posudu, lagano mešajući dok se ne ohladi. Kada se ohladi, dodajte esencijalno ulje po vašem izboru.
To je sve što trebate da uradite – jednostavno!
Vaš deterždent za veš je spreman.
Za samo nekoliko minuta i uz minimalne troškove, možete napraviti svoj tečni deterdžent koji pere veš bolje od mnogih kupovnih. Nema štetnih hemikalija, nežan je prema koži a veš miriše prirodno i sveže. Pored uštede novca, ovim receptom činite i nešto dobro za životnu sredinu. Probajte već danas
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com