Jednom kad probate ovaj domaći deterdžent za veš, više nikad nećete kupiti fabrički.

Sve više ljudi danas traži prirodne i jeftinije alternative za proizvode koje svakodnevno koristimo, a jedan od njih je i deterdžent za veš. Umesto da trošite novac na skupe brendove pune hemikalija, možete vrlo lako napraviti svoj tečni deterdžent kod kuće. Postupak je jednostavan, sastojci su lako dostupni, a rezultat – veš koji je besprekorno čist, mekan i miriše božanstveno.



Napraviti svoj tečni deterdžent za pranje veša je jednostavno, a cena je mnogo povoljnija od kupovnog. Svi oni koji su probali ovaj recept tvrde da veš nakon pranja izlazi fantastično čist i mirisan veš

Potrebni sastojci:

– 1 prirodni biljni sapun

– 3 litre vode

– velika kašika sode bikarbone

– 20 do 30 kapi omiljenog esencijalnog ulja

Priprema:

Zagrejte vodu na šporetu dok ne bude topla, ali ne treba da ključa. Sitno naribajte sapun i rastopite ga u vodi. Zatim dodajte sodu bikarbonu.

Smesu prelijte u plastičnu posudu, lagano mešajući dok se ne ohladi. Kada se ohladi, dodajte esencijalno ulje po vašem izboru.

To je sve što trebate da uradite – jednostavno!

Vaš deterždent za veš je spreman.

Za samo nekoliko minuta i uz minimalne troškove, možete napraviti svoj tečni deterdžent koji pere veš bolje od mnogih kupovnih. Nema štetnih hemikalija, nežan je prema koži a veš miriše prirodno i sveže. Pored uštede novca, ovim receptom činite i nešto dobro za životnu sredinu. Probajte već danas

