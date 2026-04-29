Jednom zauvek se rešite ustajalog mirisa u ormaru: Garderoba miriše kao tek oprana

Čista odeća vam više neće smrdeti na vlagu. Izbacite ustajali miris iz ormara uz pomoć par sitnica koje već imate u kuhinji.

Otvorite vrata plakara, a u nos vas udari onaj poznati, težak ustajali miris koji podseća na podrum i staru tkaninu. Garderoba je čista, sveže oprana, a ipak miriše kao da stoji godinama.

Rešenje postoji i ne košta gotovo ništa.

Zašto se javlja ustajali miris u ormaru

Glavni krivac je vlaga zarobljena u zatvorenom prostoru. Drvo upija vlagu iz vazduha, tkanina je zadržava, a slab protok vazduha sve to pretvara u zadah ustajalosti. Tu su i nevidljive spore plesni, prašina i ostaci omekšivača koji vremenom hvataju neprijatan miris.

Najčešća greška je slaganje odeće koja nije skroz suva.

Dovoljna je jedna majica sa malo vlage da zarazi ceo plakar. Tako nastaje miris memle koji se širi i na čistu garderobu pored.

Kako trajno ukloniti neprijatan miris u ormaru

Pre bilo kakvog mirisanja, ormar morate temeljno isprazniti i očistiti. Ovo je deo koji većina ljudi preskoči, a baš tu se krije razlika između privremenog i trajnog rešenja.

Izvadite svu odeću i police obrišite vlažnom krpom sa sirćetom

Ostavite vrata otvorena minimum tri sata da se drvo prosuši

Proverite zid iza ormara, jer vlaga često dolazi otuda

Bacite stare kese, papire i kutije koje skupljaju prašinu

Tri sastojka koja lako rešavaju problem

Umesto skupih osveživača, posegnite za onim što već imate u kuhinji i kupatilu.

Soda bikarbona je prvi izbor. Sipajte je u otvorenu teglu i ostavite na dnu ormara. Upija vlagu i neutrališe miris za dvadeset četiri sata. Menjajte je jednom mesečno.

Drugi saveznik je krupna morska so sa nekoliko kapi eteričnog ulja lavande. Mirise apsorbuje, a tkaninama daje suptilan, prijatan trag.

Treći trik je obična kafa u zrnu, koja deluje kao prirodni filter za teške mirise.

Sitne navike koje sprečavaju vlažan miris garderobe

Kada jednom rešite problem, važno je da se ne vrati. Pravila su jednostavna i ne traže trud.

Otvorite ormar bar jednom nedeljno na pola sata

Nikada ne slažite odeću koja je makar malo vlažna

Ubacite kesicu sa sušenom lavandom ili korom limuna među police

Izbegavajte pretrpavanje, jer vazduh mora da kruži

Ako stanujete u prizemlju ili vlažnijem stanu, razmislite o malom apsorberu vlage. Spreči stvaranje memle pre nego što krene.

Garderoba koja miriše sveže direktno utiče na to kako se osećate kada se ujutru oblačite.

