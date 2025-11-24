Jednostavan trik sa plastičnom flašom rešava najveći problem u kuhinji – i to za samo 5 minuta.

Pred vama su neke od ideja kako na najbolji mogući način upotrebiti plastične flaše koje vam više nisu potrebne.

Znate i sami, kolika je glavobolja zapušena sudopera, a pražnjenje mrežice ume da bude poprilično zamorno, ponajviše zbog njene veličine. Samim tim, bilo da kuvate, pa imate više otpadaka, ili perete sudove koji su jako zaprljani, postoji način da to olakšate.

Flašu isecite na pola i izbušite nožem rupice sa donje strane. U ugao sudopere samo zalepite jednu od onih kukica i na nju zakačite flašu. Sad možete lako da ostatke povrća ili sa sudova, sipate unutra, a onda jednostavno istresete u kantu za đubre. Samim tim, em ste olakšali posao, em i u kantu nećete ubaciti natopljeno povrće. Samim tim, to znači – manje curenja, ali i neprijatnih mirisa.

Vrh flaše možete iskoristiti na dva načina. Prvi je za pranje sudova žicom. Kako se ne biste povredili, potrebno je da kroz sredinu žice provučete kanap, a potom sve to da uvučete kroz otvor gornjeg dela flaše, zategnete i zavrnete poklopac. Samim tim, pranje će biti daleko lakše, pre svega jer imate “ručku”, a i manje su šanse da se posečete na žicu, što, kao što znate, može biti veoma nezgodno.

Treći način je takođe sjajan, pogotovo kada su u pitanju kese za zamrzivač. Verovatno povrće i voće koje ostavljate u friz, držite u kesicama koje ste uvezali u čvor. Ukoliko se prevarite i zavežete jače, gotovo je sigurno da ćete kesu morati da pocepate. što nije praktično, pogotovo ako vam treba samo deo sadržine. Umesto toga, vrh kese provucite kroz gornji deo flaše, a potom zavrnite poklopac. Voće i povrće će biti očuvano, a biće lakše i da dozirate koliko vam treba. Nakon toga, jednostavno vratite poklopac, zavrnite i ostavite u zamrzivač.

Praktično, zar ne?

