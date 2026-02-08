Jednu namirnicu nikad ne pržite u teflonskom tiganju – ovo je vaša najveća greška u kuhinji.

Da li je teflonski tiganj loš izbor za ovu jednu namirnicu? Ovaj tekst pokušava da razreši neke česte nedoumice.

Teflonski tiganj – najveća greška za ovu jednu namirnicu?

Teflonski tiganji su popularni jer su laki za korišćenje. Brzo se zagrevaju i hrana se ne lepi. Veoma su zgodni za jaja, palačinke, ribu ili povrće sa malo ulja. Ipak, nisu univerzalno rešenje za sve kuhinjske zadatke, prenosi n1info.rs.

Glavni problem je temperatura. Da bi se, na primer, dobila fina, zlatna i hrskava korica na bifteku — ono što mnogi vole — tiganj mora da bude jako vruć. Teflonski premaz nije napravljen da izdrži vrlo visoke temperature bez oštećenja. Ako se previše zagreje, film na tiganju počinje da se razgrađuje i gubi svoja svojstva. Pritom može da ispušta i pare koje nisu dobre za zdravlje.

Zbog toga biftek i druge namirnice koje zahtevaju snažno prženje pod visokim temperaturama nisu dobar izbor za teflonske tiganje. Pored toga, način na koji se takva jela obično pripremaju — jako zagrejan tiganj, malo ulja i naglo stavljanje mesa — dodatno oštećuje nelepljivi premaz.

Ako u teflonski tiganj dodate ulje pre nego što se dovoljno zagreje, može da ostane tanki film ulja. On narušava efekat nelepljivosti. Takođe, izbegavajte metalni pribor jer može lako da izgrebe premaz.

Zato, kada planirate da pripremate nešto što mora da se zapeče na jakoj vatri, kao što je pravi biftek, bolje je da upotrebite čelični tiganj ili tiganj od livenog gvožđa. Oni izdržavaju visoke temperature i jelu daju bolji ukus.

