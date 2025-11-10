Postoje razni simboli iz kuće kao što je sto i za koje se veruje da privlače novac, sreću i prosperitet.

Jednu stvar postavite na trpezarijski sto – sreća, novac i blagostanje će u zapljusnuti sve živo u kući!

Feng šui otkriva – Kinezi ovo uvek drže u trpezariji.

Postoje razni feng šui simboli za koje se veruje da privlače novac, sreću i prosperitet, ali ovo je jedan od najjednostavnijih i najdelotvornijih. Kako biste ga uneli u svoj dom, ne morate ići u galerije ili specijalizovane radnje za feng shui, već jednostavno možete otići do prve pijace, jer je magična feng šui stvar koja privlači blagostanje u trpezariji zapravo korpa sa voćem.

Tako jednostavno, a efektno, voće je simbol slatkoće i obilja iz prirodnog sveta, stoga simbolizuje plod, prosperitet, novac, rast. Čak i u modernom dobu, azijske porodice kupuju voće za poklon tokom različitih proslava, jer se veruje da to privlači povoljnu i srećnu energiju tokom cele godine.

Trpezarija je prostor u kojem se servira hrana i porodica se okuplja. Prema feng šuiju predstavlja jedan od najvažnijih sektora u domu za privlačenje novca i blagostanja. Zbog toga mnogi feng šui stručnjaci preporučuju da na trpezarijskom stolu imate korpu punu voća, kao simbol energije obilja i blagostanja.

Ipak, svaka vrsta voća ima posebno značenje. Ove tri su najmoćnije u feng šuiju – saznajte koje je idealno za vašu trpezariju:

Pomorandža – simbolizuje jang energiju Sunca. Svetla je, vesele boje i podiže energiju u bilo kom prostoru. Veruje se i da je čisti od negativnih vibracija. Pored toga, pomorandža se u feng šuiju upoređuje sa zlatom, pa privlači bogatstvo i sreću.

Nar: sa mnogobrojnim semenkama nar tradicionalno predstavlja obilje i plodnost. Crvena boja je takođe povezana sa srećom i zaštitom.

Breskva: U feng shuiju imamo nešto što se naziva „sreća u cvetu breskve“ što pojačava vašu sposobnost da privučete romantičnog partnera. Dakle, breskve vam mogu pomoći da pronađete ljubav. Takođe su povezani sa dugovečnošću.

