Jednu stvar svi drže u frižideru, a može biti otrovna: Niste ni svesni šta unosite u telo

Štetna stvar u frižideru krije se u svakom domu – ovakve posude mogu ispuštati hemikalije u hranu i dugoročno uticati na zdravlje.

Većina ljudi misli da je frižider sigurno mesto za čuvanje hrane.

Međutim, postoji jedna štetna stvar u frižideru koju gotovo svi svakodnevno koriste – i retko ko razmišlja o njenom uticaju.

U pitanju nisu same namirnice, već nešto mnogo neočiglednije – plastične posude u kojima držimo hranu.

Problem koji ne vidite

Plastične kutije za hranu često sadrže hemikaliju poznatu kao BPA (bisfenol A), koja se koristi u proizvodnji plastike još od šezdesetih godina.

Problem nastaje kada ta plastika dođe u kontakt sa hranom – postoji mogućnost da se određena količina hemikalije prenese u ono što jedemo.

Zbog toga se ova svakodnevna navika smatra kao potencijalno štetna stvar u frižideru, iako na prvi pogled deluje potpuno bezazleno.

Kada postaje najopasnija

Najveći rizik nije samo u čuvanju hrane, već u načinu korišćenja:

zagrevanje plastike u mikrotalasnoj

pranje na visokim temperaturama

dugotrajno korišćenje istih posuda

Toplota može dodatno da razgradi materijal i omogući hemikalijama da lakše pređu u hranu.

Upravo tada sve ovo postaje problem koji većina ljudi ignoriše.

Kako to utiče na zdravlje

Istraživanja ukazuju da izloženost BPA može biti povezana sa različitim zdravstvenim problemima – od hormonskih poremećaja do uticaja na krvni pritisak.

Posebno se ističe osetljivost kod dece i trudnica, gde ova hemikalija može imati još izraženiji efekat.

Zato nije bez razloga što se sve više govori o tome da je plastična ambalaža zapravo loša stvar u frižideru.

Šta je bolje rešenje

koristite staklene posude

birajte nerđajući čelik ili porcelan

izbegavajte zagrevanje hrane u plastici

proveravajte oznaku „BPA free“

Ove male promene mogu značajno smanjiti rizik, a ne zahtevaju neki preterani napor.

Nekad problemi nisu očigledni. Upravo zato je važno obratiti pažnju na sitnice.

Jer ova štetna stvar u frižideru nije nešto što vidiš – ali je nešto što svakodnevno koristiš.

A upravo takve navike najviše utiču na zdravlje dugoročno.

