Jednu stvar ubacite u rernu, sačekajte 10min i samo gledajte kako lako skida sve masnoće i prljavštinu.

Kako lako očistiti rešetke od rerne i ukloniti tvrdokorne mrlje?

Čišćenje rešetki za rernu ne mora biti mukotrpan posao. Sa pravim sredstvima za čišćenje, možete se lako rešiti tvrdokornih mrlja.

Iako nove rerne često imaju programe samoočišćenja, kod mnogih je potrebno izvaditi rešetke kako bi se sprečilo oštećenje. Zbog toga je najbolje ih ukloniti i očistiti ručno.

Ako vam sudoper dozvoljava, to je idealno mesto za čišćenje rešetki od rerne. Samo pazite da stavite krpu ili peškir na dno kako biste izbegli potencijalne ogrebotine. Dakle, pored odgovarajućeg mesta za čišćenje, biće vam potreban sunđer, deterdžent za pranje suđa i soda bikarbona.

Napunite sudoper sa dve do tri kašike sode bikarbone, pola šolje deterdženta za pranje suđa i dovoljno tople vode da pokrije rešetke. Potopite rešetke za pećnicu i ostavite ih najmanje 30 minuta, pa čak i nekoliko sati, zavisno od toga koliko su mrlje tvrdokorne. Na kraju ih izribajte čistim sunđerom. Isperite rešetke čistom vodom i ostavite ih da se osuše pre nego što ih vratite u rernu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com