Kamenac vam uništava bojler i veš mašinu? Ovaj jeftin prah rešava problem za tili čas

Jeftin prah iz kuhinje rastvara kamenac u bojleru i mašini za nekoliko minuta. Probajte pre nego što bacite novac na hemiju.

Tanak sloj kamenca u bojleru može da vam podigne račun za struju i do 10 odsto, a većina nas to otkrije tek kad stigne uplatnica. Rešenje ne košta ni sto dinara i stoji u svakom marketu na polici sa začinima, samo ga retko ko traži tu, a ne među skupom hemijom. Reč je o limunskoj kiselini, jeftin prah koji domaćice koriste već decenijama.

Kesica od pedesetak grama košta koliko i jedan jogurt, a zameni vam tri-četiri sprej bočice iz drogerije.

Zašto soda bikarbona ovde ne radi posao

Kamenac je u suštini kalcijum-karbonat, naslaga koja ostaje kad voda ispari. Da bi se rastvorio, treba mu kiselina, ne baza. Tu soda bikarbona pada na ispitu. Ona je odlična za masnoću i mirise, ali bele naslage u kuvalu ili oko slavine ostaju netaknute.

Limunska kiselina reaguje sa karbonatom i pretvara ga u so koja se ispira običnom vodom. Bez ribanja, bez četke, bez ogrebotina po hromu. Zato ovaj jeftin prah tako brzo skida tragove vode, rđu i neprijatne mirise iz aparata.

Kuvalo za pet minuta kao iz radnje

Postupak je trivijalan. Sipajte vodu do pola kuvala, dodajte dve pune kašike praha i pustite da provri. Ostavite da odstoji petnaestak minuta i videćete kako se naslage same odvajaju od dna. Isperite dva puta čistom vodom i to je sve.

Bojler, taj tihi krivac za veći račun

Sa bojlerom je priča ozbiljnija, ali se isplati. Majstori savetuju čišćenje bar jednom godišnje, a u krajevima sa tvrdom vodom i češće. Naslage oblepe grejač, on radi duplo duže da zagreje istu količinu vode, a vi to plaćate svakog meseca.

Redovno uklanjanje kamenca produžava vek bojleru, smanjuje potrošnju struje i sprečava pucanje grejača. Za pražnjenje i punjenje rezervoara bolje je pozvati majstora, jer dirate električni uređaj pod pritiskom.

Veš mašina i sudomašina dobiju drugi život

U prazan bubanj sipajte oko sto grama praha i pustite najduži program na devedeset stepeni. Posle jednog ciklusa nestaju memljiv miris, gumica oko vrata postaje svetlija, a grejač ispod bubnja ostaje bez kamene kore. Isti trik radi i u sudomašini, samo umesto soli ili tableta sipajte prah u dozer i pustite prazan program.

Gde sve još pomaže ovaj jeftin prah

Spisak je dugačak. Domaćice ga koriste za slavine, tuš kabine, staklena vrata, šolju u kupatilu, fleke od rđe, peglu na paru, aparat za kafu i zapušene odvode. Za sifon u kuhinji uveče sipate tri kašike praha i litar vrele vode. Do jutra se nataložena mast i kamenac rastope, a ujutru pustite mlaz tople vode i odvod radi.

Gde nikako ne smete da sipate limunsku kiselinu

Nije sve bezazleno. Mermer, granit i drugi prirodni kamen kiselina razjeda i ostavlja trajne mrlje. Isto važi za emajlirane lavaboe i kade starije izrade, gde tanka glazura puca pri kontaktu sa kiselinom. Površina posle toga upija svaku prljavštinu i više je nećete vratiti u prvobitno stanje.

Još važnije, limunska kiselina nikada se ne meša sa varikinom. Kombinacija pravi isparenja koja peku oči i nadražuju pluća. Ako imate osetljivu kožu, stavite rukavice, jer i u razblaženom obliku može da iritira prste.

Zašto vredi držati kesicu u ostavi

Jedna kesica od šezdesetak dinara zameni vam pola police skupih sredstava i radi brže nego što očekujete. Najveći problem nije kamenac, problem je što čekamo da postane vidljiv.

Kad počne da puca grejač ili kad slavina prokaplje, popravka košta deset puta više od kutije ovog praha.

