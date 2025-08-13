Jeftin trik za frižider bez neprijatnih mirisa, ove 2 namirnice su spas!

Kako ukloniti neprijatne mirise iz frižidera? Postoje četiri proverena načina, a evo i šta treba da radite…

Kada se u frižideru pojavi neprijatan miris, prvo što treba da uradite jeste da pronađete njegov izvor. Najčešće je uzrok pokvarena hrana, ali problem može da se krije u u samom kućnom aparatu.

Stručnjaci upozoravaju da neprijatan miris može da se „dođe“ iz odvodne rupe u frižideru. Kondenzacija se obično sliva u ovu posudu. Ponekad se odvod začepi i počinje da emituje neprijatan miris.

Zatim, treba obratiti pažnju na gumu na vratima frižidera. Ako ima fleka od hrane koja je kapala, velika je verovatnoća da se odatle širi neprijatan miris. Da biste je očistili, napravite samo tečnost koja je „smrt“ za fleke!

Domaće sredstvo za čišćenje

Dodajte 2 kašike sode bikarbone ili 3 kašike sirćeta u litar vode. Ovim rastvorom obrišite zidove, police i vrata frižidera, a zatim ih poprskajte kašikom limunovog soka pomešanog sa pola litra vode.

Postoji i jednostavniji način da se rešite neprijatnih mirisa iz frižidera, a čak nećete morati ništa da ribate niti perete. Stavite 10-20 tableta aktivnog uglja u posudu i držite je u frižideru. Nekoliko puta mesečno zamenite ugalj novim. Takođe, jedno od najpopularnijih sredstava za čišćenje – soda bikarbona takođe može da pomogne. Par kašika sode stavite u šoljicu i držite u frižideru. Posle tri nedelje, zamenite novom.

Jedan od najefikasnijih „upijača“ mirisa je kafa. Mala šolja instant kafe, zrna ili taloga od skuvane kafe je dovoljna za mesec dana.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com