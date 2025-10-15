Jesenja sadnja belog luka: Evo kako da uz jedan jednostavan trik dobijete najveće glavice do proleća

Ako sadite beli luk ovako, dobićete glavice koje rastu duplo veće – bez veštačkog đubriva i bez muke!

Ako ste do sada sadili beli luk bez većih rezultata, vreme je da probate trik koji koriste iskusni baštovani. Jesen je najbolje vreme za sadnju, jer zemlja još uvek ima toplinu, a luk do proleća stigne da razvije jak koren i velike, zdrave glavice.

Ali ono što pravi ključnu razliku nije vreme – već jedan jednostavan sastojak koji mnogi zaboravljaju.

Tajna je u – pepelu

Pre nego što stavite čenove belog luka u zemlju, uradite sledeće:

pomešajte drveni pepeo sa malo zemlje i ubacite ga u svaku rupu ili brazdu gde sadite luk

Pepeo deluje kao prirodni izvor kalijuma, fosfora i kalcijuma, hranljivih materija koje podstiču razvoj jakih i sočnih glavica. Osim toga, štiti od gljivica i truleži, pa luk ne propada ni tokom vlažnih jesenjih dana.

Savet: Ako nemate pepeo, može poslužiti i smesa od sitno mlevenih ljuski jaja – deluje slično i poboljšava strukturu zemljišta.

Kako pravilno posaditi beli luk u jesen

Odvojite najveće i najzdravije čenove, jer od sitnih nećete dobiti krupne glavice.

Sadite ih vrhom nagore, na dubinu od oko 4 cm.

Razmak između čenova neka bude 8–10 cm, a između redova bar 20 cm.

Nakon sadnje, lagano zalijte i prekrijte slojem slame ili suvog lišća – to čuva vlagu i štiti od mraza.

Zemlja treba da bude rastresita, nikako teška ili blatnjava. Ako je suviše mokra, beli luk ne diše i brzo počinje da trune.

Do proleća – rezultat koji oduševljava

Već u prvim toplijim danima primetićete čvrste zelene izdanke, znak da je luk lepo prezimeo. Do maja ili juna, glavice postaju pune, teške i bele kao sneg.

Baštovani kažu da je beli luk posađen u oktobru sa pepelom uvek za nijansu jači, ukusniji i dugotrajniji – idealan za zimnicu i prirodni imunitet.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com