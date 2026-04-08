Kad brišete pod, dodajte u vodu samo kašiku ovog začina, kuća će odisati svežinom i zablistati kao nikad

Dodajte u vodu kad brišete pod samo jednu kašiku ovog začina. Stvoriće prijatnu i zdravu atmosferu u domu.

Drevni ritual čišćenja podova solju se praktikuje ne samo da bi se oslobodili prašine i bakterija, već i da bi se stvorila prijatna i zdrava atmosfera u domu.

So će učiniti da sa poda nestane prašina, ali isto tako će obezbediti dobru auru prostorije, pogotovo ako je vreme da se u kuću vrati sreća, mir i dobrobit.

Zašto treba da očistite kuću sa solju?

Pranje podova sa dodatkom obične kuhinjske soli za čišćenje stana ili kuće od akumulirane negativne energije je potrebno kada:

Deca često pate od prehlade;

Stalno ste mučeni nesanicom ili uznemireni snovima;

Sobne biljke loše rastu ili venu;

Električni uređaji često propadaju;

Nedavno je neko umro u stanu;

Stalno nema dovoljno novca;

Stvari iznenada nestaju.

Pre nego što počnete ritual čišćenja podova sa solju, iz kuće morate da izbacite smeće i sve nepotrebne stvari koje guše prostor

Pravila čišćenja kuće sa solju

U kantu sipajte 10 litara vode i 1 supenu kašiku obične kuhinjske soli. Zatim otvorite prozore, jer to će omogućiti razmenu energije: loša izlazi, dobra energija ulazi.

Ovaj ritual sprovodite barem jednom mesečno!