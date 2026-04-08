Kad brišete pod, dodajte u vodu samo kašiku ovog začina, kuća će odisati svežinom i zablistati kao nikad

Drevni ritual čišćenja podova solju se praktikuje ne samo da bi se oslobodili prašine i bakterija, već i da bi se stvorila prijatna i zdrava atmosfera u domu.
So će učiniti da sa poda nestane prašina, ali isto tako će obezbediti dobru auru prostorije, pogotovo ako je vreme da se u kuću vrati sreća, mir i dobrobit.
Zašto treba da očistite kuću sa solju?
Pranje podova sa dodatkom obične kuhinjske soli za čišćenje stana ili kuće od akumulirane negativne energije je potrebno kada:
- Deca često pate od prehlade;
- Stalno ste mučeni nesanicom ili uznemireni snovima;
- Sobne biljke loše rastu ili venu;
- Električni uređaji često propadaju;
- Nedavno je neko umro u stanu;
- Stalno nema dovoljno novca;
- Stvari iznenada nestaju.
Pre nego što počnete ritual čišćenja podova sa solju, iz kuće morate da izbacite smeće i sve nepotrebne stvari koje guše prostor
Pravila čišćenja kuće sa solju
U kantu sipajte 10 litara vode i 1 supenu kašiku obične kuhinjske soli. Zatim otvorite prozore, jer to će omogućiti razmenu energije: loša izlazi, dobra energija ulazi.
Ovaj ritual sprovodite barem jednom mesečno!
