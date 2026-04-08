Kad brišete pod, dodajte u vodu samo kašiku ovog začina, kuća će odisati svežinom i zablistati kao nikad

Dodajte samo kašiku soli u vodu kad brišete pod. Stvoriće neverovatno prijatnu atmosferu u kući, a podovi će zablistati kao nikad pre.
Kad brišete pod
Foto: Pexels/SHVETS production

Drevni ritual čišćenja podova solju se praktikuje ne samo da bi se oslobodili prašine i bakterija, već i da bi se stvorila prijatna i zdrava atmosfera u domu.

So će učiniti da sa poda nestane prašina, ali isto tako će obezbediti dobru auru prostorije, pogotovo ako je vreme da se u kuću vrati sreća, mir i dobrobit.

Zašto treba da očistite kuću sa solju?

Pranje podova sa dodatkom obične kuhinjske soli za čišćenje stana ili kuće od akumulirane negativne energije je potrebno kada:

  • Deca često pate od prehlade;
  • Stalno ste mučeni nesanicom ili uznemireni snovima;
  • Sobne biljke loše rastu ili venu;
  • Električni uređaji često propadaju;
  • Nedavno je neko umro u stanu;
  • Stalno nema dovoljno novca;
  • Stvari iznenada nestaju.

Pre nego što počnete ritual čišćenja podova sa solju, iz kuće morate da izbacite smeće i sve nepotrebne stvari koje guše prostor

Pravila čišćenja kuće sa solju

U kantu sipajte 10 litara vode i 1 supenu kašiku obične kuhinjske soli. Zatim otvorite prozore, jer to će omogućiti razmenu energije: loša izlazi, dobra energija ulazi.

Krpu nakvasite kad brišete pod i dobro obrišite podove. Osim podova možete prebrisati i police, stolove, kvake i uređaje koje imate u kući.

So koju koristite za čišćenje kupite posebno za tu namenu i nikad je nemojte koristiti za soljenje hrane.

Ovaj ritual sprovodite barem jednom mesečno!

