Kad čistite beli luk, ni slučajno ne bacajte ljuske – poslužiće kao prirodno đubrivo za cveće

Ljuske belog luka su prirodno đubrivo za cveće koje bacamo svaki dan, a biljke ga obožavaju - evo kako da ih iskoristite.

Svaki put kada ljuštite beli luk, verovatno ljuske automatski završe u kanti za smeće. I to je greška koju od danas nećete ponavljati. Ljuske belog luka su jedno od najmoćnijih prirodnih đubriva za cveće koje možete napraviti kod kuće – besplatno, bez hemije i bez ikakvog truda.

Biljke ih obožavaju, a rezultati se vide za kratko vreme.

Zašto su ljuske belog luka tako dobre za biljke

Ljuske belog luka bogate su kalijumom, fosforom i sumporom – mineralima koji su biljkama neophodni za zdrav rast, jak koren i bogato cvetanje.

Kalijum pomaže biljkama da bolje podnose sušu i bolesti, fosfor jača koren, a sumpor prirodno odbija štetočine koje uništavaju cveće. Prirodno đubrivo za cveće od ljuski belog luka deluje polako i sigurno, bez rizika od preteranog đubrenja koje može da ošteti biljke.

Kako da napravite đubrivo od ljuski belog luka

Najjednostavniji način je da napravite čaj od ljuski.

Uzmite ljuske od jedne do dve glavice belog luka i potopite ih u litar hladne vode. Ostavite da odstoje najmanje dvanaest sati, a još bolje preko noći. Ujutru procedite tečnost i zalijte biljke kao i obično.

Ovaj rastvor možete koristiti jednom nedeljno, i to i za sobno cveće i za biljke u bašti.

Drugi način je da ljuske direktno ubacite u zemlju oko biljke ili ih pomešate sa kompostom. Kako se ljuske razlažu, hranljive materije polako ulaze u zemlju i hrane koren.

Ovaj metod je posebno dobar za biljke u bašti i cvećnjacima.

Trik koji pravi razliku

Ako primetite da vaše cveće ima žute listove ili slabo cveta, to je često znak da mu nedostaje kalijum.

Prirodno đubrivo za cveće od ljuski belog luka je prvi korak koji treba da probate pre nego što posegnete za skupim preparatima iz cvećare. Mnogi koji su probali ovaj trik kažu da su rezultate videli već nakon dve do tri nedelje – zeleniji listovi, više pupoljaka i biljke koje izgledaju kao nove.

Ljuske belog luka više nikad neće završiti u kanti. Vaše cveće će vam biti zahvalno – i to će se videti.

