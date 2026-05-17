Kad ne pomažu ni soda bikarbona, a ni sirće: Ovaj trik otpušiće sudoperu kao rukom

Ovaj sastojak otpušava sudoperu bez agresivne hemije i bez vodoinstalatera. Probajte trik sa solju i vrelom vodom već danas u kuhinji.

Kad ni soda bikarbona ni sirće više ne daju rezultat, postoji jeftin trik koji otpušava sudoperu bez agresivnih sredstava. Ključ se krije u kombinaciji obične kuhinjske soli i veoma vrele vode, a pravi efekat dolazi tek kada znate kako i kojim redom da ih sipate.

Sve više domaćinstava širom Evrope okreće leđa jakim hemikalijama i traži sigurnije načine za čišćenje odvoda.

Zašto čuveni duo sode i sirćeta često razočara

Društvene mreže obožavaju onu efektnu penu, brendovi prodaju „prirodne“ praškove, a mnogi veruju u taj spektakl.

Hemičari su, međutim, jasni: soda je alkalna, sirće je kiselo, i kada ih spojite direktno, oni se međusobno neutrališu. Reakcija izgleda moćno, ali hemijska jačina se istroši u tom trenutku.

Za sitne naslage taj kratki pritisak pene može da pomogne. Za ozbiljnije zapušenje, bolje ih je koristiti odvojeno, jedno za drugim, sa pauzom.

Trik koji zaista otpušava sudoperu

Postupak je banalno jednostavan. U odvod sipajte oko pola čaše krupne kuhinjske soli, a zatim polako prelijte veoma vrelom vodom. Neki umesto soli koriste prašak za pecivo ili limunsku kiselinu, koju nađete u svakoj prodavnici.

Šta se dešava u cevi? Vrela voda omekšava masnoću, sapunicu i naslage. Grubi kristali soli klize niz cev i blago stružu te slojeve, kao vrlo fina šmirgla.

Ostaci kafe, sitne čestice hrane i sapunica popuštaju pred ovom kombinacijom, naročito ako reagujete na vreme.

Kako limunska kiselina pomaže čišćenje odvoda

Limunska kiselina nema spektakularnu penu, ali radi polako i stabilno. Blago rastvara kamenac, pa je idealna u oblastima sa tvrdom vodom.

Mešavina vrele vode i kašike limunske kiseline jednom do dvaput mesečno znatno usporava stvaranje čvrstih naslaga koje sužavaju cevi.

Ako vas muče i neprijatni mirisi iz sifona, dodajte na kraju malo razblaženog sirćeta. Kisela tečnost narušava uslove u kojima bakterije bujaju u toplom, mračnom sifonu.

Kada kućni trikovi više nisu dovoljni

Ni najpametniji trik za sudoperu ne može sve da reši. Pozovite majstora ili posegnite za vakuumskom pumpom ako u cevi naiđu:

veliki grumenovi kose

čačkalice i komadi plastike

vlažne maramice i pamučni štapići

tvrdi predmeti zaglavljeni duboko u sifonu

Ako voda stoji satima, čujete čudno krkljanje ili se zapušenje vraća posle dan-dva, vreme je za sajlu.

Sitne navike koje sprečavaju zapušenje

Preventiva je jeftinija i bezbednija od bilo koje hemije. Probajte sledeće:

postavite mrežicu u sudoperu i hvatač za kosu u kadi

masne tiganje prvo obrišite papirom, pa onda perite

talog od kafe bacajte u kantu, nikako u slavinu

jednom nedeljno prelijte odvod toplom vodom sa kašičicom soli

Bezbednost pre svega kod otpušavanja cevi

I bezopasni sastojci imaju svoja pravila. Ne sipajte ključalu vodu u stare PVC cevi, neka bude vrela, ali ne na sto stepeni.

Nikada ne mešajte jake hemikalije sa sirćetom, jer se mogu osloboditi opasni gasovi. Između različitih sredstava uvek dobro isperite odvod, a hemiju držite van domašaja dece i ljubimaca.

