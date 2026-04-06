Kad pržite ribu, dodajte ovaj sastojak u tiganj: Nema neprijatnog mirisa, a ukus je savršen

Zaboravite na luftiranje satima! Uz ovaj jedan sastojak pržena riba ostaje neverovatno sočna, a vaš dom potpuno svež i bez teških mirisa.

Glavni razlog zašto mnogi izbegavaju da se kod kuće sprema pržena riba je taj što se miris uvuče u svaki ćošak stana i ne izlazi danima. Postoji jednostavan način da to sprečite, a da pritom dobijete meso koje je mnogo sočnije nego inače.

Tajna je u jednom običnom sastojku koji verovatno već imate pri ruci.

Priprema ribe pre tiganja

Bez obzira na to da li više volite rečnu ili morsku ribu, sve počinje od pravilnog odmrzavanja. Smrznute filete ili celu ribu nikako ne stavljajte direktno na vrelu masnoću.

Pustite je da se polako otopi, a zatim je obavezno dobro prosušite kuhinjskim ubrusom. Ako riba ostane vlažna, prskaće na sve strane, a umesto hrskave korice dobićete gnjecavu teksturu.

Specifičan miris, koji je posebno jak kod šarana ili soma, često kvari ugođaj čak i kad je pržena riba naizgled spremna kako treba. Upravo taj problem rešava mleko.

Mleko u tiganju rešava miris koji ima pržena riba

Možda deluje neobično, ali dodavanje mleka tokom pripreme je stari trik koji provereno radi. Mleko neutrališe materije koje ribi daju taj oštar i težak miris koji se širi kućom.

Kada se koristi na ovaj način, meso zadržava svoj prirodan ukus, ali bez one težine koja često prati rečne vrste.

Postupak je sasvim jednostavan: u tiganj sipajte između 100 i 125 ml mleka. Kada tečnost krene blago da struji, spustite ribu unutra. Mleko će tokom termičke obrade bukvalno izvući sve neprijatne mirise, a meso će ostati belo i čvrsto, ali istovremeno sočno.

Ovo je idealno rešenje ako živite u stanu gde aspirator ne može da izvuče sav miris dok se sprema pržena riba.

Šta raditi ako postite

Ako postite ili pripremate posnu slavu, trik sa mlekom i dalje važi. Samo upotrebite biljnu varijantu, poput bademovog ili pirinčanog mleka.

Efekat je isti – pržena riba će dobiti lepu boju, a vi ne morate da brinete o provetravanju kuće satima nakon ručka.. Biljno mleko je neutralno i neće promeniti ukus, već će samo pomoći da meso ostane sočno i da se mirisi ne šire.

Ovaj metod je spas kada imate pune ruke posla oko slave. Dok se riba sprema, fokus ostaje na ostalim jelima, a vazduh u kuhinji ostaje čist.

Kako da dobijete savršenu koricu

Da bi sve ispalo kako treba, nemojte pretrpavati tiganj. Ako stavite previše komada odjednom, temperatura masnoće će pasti, riba će početi da pije ulje i postaće teška za jelo. Meso mora odmah da počne da se prži čim dotakne dno.

Za bolji ukus i onu prepoznatljivu boju, pre spuštanja u tiganj uvaljajte komade u mešavinu kukuruznog brašna sa malo soli i paprike.

Sledeći put kada na meniju bude pržena riba, setite se mleka. Priprema više ne mora da bude naporna niti da ostavlja tragove u vazduhu.

Dobićete sočno meso i hrskavu kožicu, a vaša trpeza će biti spremna za uživanje bez ikakvog stresa oko čišćenja i luftiranja.

