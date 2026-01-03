Sneg je konačno pao, a to znači da je vreme za čišćenje prilaza, automobila i trotoara – a sve to ide lakše uz jedan sastojak!

Kada čistite sneg, uvek na lopatu pospite ovaj jedan sastojak – sve će ići mnogo brže i lakše i nikad se nećete mučiti!

Sneg je konačno pao, a to znači da je vreme za čišćenje prilaza, automobila i trotoara. Iako to nikome nije omiljen posao, postoji nekoliko jednostavnih trikova koji će vam olakšati ovaj zimski zadatak, prenosi mondo.rs.

Jedan od genijalnih saveta je korišćenje običnog ulja za kuvanje – samo ga nanesite na lopatu pre nego što krenete da čistite. Ulje će sprečiti sneg da se lepi za lopatu, pa će lako skliznuti sa nje pri svakom zahvatu.

Takođe, važno je ne čekati da se sneg nagomila. Najbolje je čistiti ga u intervalima, svakih nekoliko sati, kako bi se se lako kontrolisala količina snega koju čistite.

Da biste izbegli opasne padove dok čistite sneg, možete preko čizama navući par čarapa. Ovo će povećati trenje i smanjiti rizik od klizanja po zaleđenim površinama.

A kada se, osim snega, borite i sa ledom, postoji jednostavan trik: pomešajte kašičicu tečnosti za sudove, kašiku medicinskog alkohola i oko četiri litra vode. Ovu mešavinu pospite po zaleđenim delovima nakon čišćenja snega, i led će se tako lakše istopiti.

Sledeći ove praktične savete, čišćenje snega može postati manje naporno, a vaši zimski dani sigurniji!

