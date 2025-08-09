Kada je bolje zalivati cveće tokom vrućina – ujutru ili uveče? Samo ovo je ispravno, a mnogi greše

Nailazeće letnje žege mogu biti smrtonosne za vaše omiljeno cveće, ali uz ove trikove, vaše biljke će ne samo preživeti, već i bujati!

Čini nam se da je zalivanje cveća i biljaka jednostavno, ali s tim se mnogi koji neguju cveće muče. Postoje mnoga pravila, kojih se treba tačno pridržavati i koja određuju kada, koliko često i kojom količinom vode treba zalivati biljku.

Jednom kada počnete da se pridržavate ovih saveta, biljke vam više neće propadati. Posebnu pažnju im posvetite u toku leta, velikih vrućina i sušnih perioda, jer mnoge biljke ne mogu da prežive bez veće količine vode.

Pravilno zalivanje biljaka i cveća u odgovarajuće vreme je ključno za njihov prosperitet i zaštita od isušivanja tokom vrelih letnjih dana.

Razmišljate li o jutarnjem ili večernjem zalivanju?

Dok mnogi favorizuju jutarnje zalivanje, istina je da odgovor nije tako jednostavan. Ujutru je preporučljivo koristiti nadzemne sisteme poput prskalica, što omogućava lišću da se osuši na vreme i smanjuje rizik od gljivičnih infekcija. U slučaju biljaka koje preferiraju zalivanje pri bazi umesto po lišću, upotrebite crevo kako biste obezbedili direktno navodnjavanje kod korena.

Ako je veče pogodnije za zalivanje vašeg biljnog sveta, pobrinite se da voda direktno dopre do korena, gde je najpotrebnija.

Zalivanje biljaka

Jednogodišnje biljke obično imaju pliće korene i zahtevaju češće zalivanje, posebno tokom vrelih letnjih dana. S druge strane, višegodišnje biljke, s dubljim korenjem, mogu podneti sušnije periode i obično zahtevaju zalivanje samo jednom do dva puta nedeljno, postepeno i u više navrata kako bi se zemlja ravnomerno natopila.

Zalivanje povrća

Povrće poput karfiola, celera, krastavca, paprike i tikvica zahteva dodatnu vlagu tokom toplih talasa kako bi obilno plodonosilo. Najbolje je zalivati ih rano ujutro, oko 6 sati, kako bi biljke mogle da upiju vodu pre nego što sunce počne snažno da ih zagreva i isušuje.

Zalivanje cveća u saksijama

Kada je reč o biljkama u saksijama, voda je ključna za njihov prosperitet. Zalivanje ih dva puta dnevno može biti neophodno tokom ekstremnih vrućina – jednom ujutro i jednom uveče. Bitno je da zemlja bude vlažna, ali ne i natopljena vodom.

Šta uraditi ako vaše biljke počnu da vene?

Ako primetite da vaše omiljene biljke počinju da venu, to može biti posledica raznih faktora poput štetočina, bolesti ili čak prekomernog zalivanja. Međutim, biljke često reaguju na vrućinu tako što privremeno vene, ali se oporave kada temperatura padne. Preporuka je da pregledate biljke uveče pre zalivanja kako biste utvrdili uzrok, bilo da je u pitanju toplota ili neki drugi faktor. Vremenom ćete naučiti prepoznati kako vaše biljke reaguju na ekstremne temperature.

