Kada je najbolje vreme da posadite jagode – evo šta donosi najlepši plod i obilnu berbu.

Mnogi ljubitelji baštovanstva pitaju se kada je idealan trenutak za sadnju kako bi jagode dale najlepši plod i obilnu berbu.

Iako su ove biljke relativno zahvalne za uzgoj, pravi termin sadnje može napraviti veliku razliku u kvalitetu i količini roda.

Najbolje vreme za sadnju

Stručnjaci savetuju da se jagode najčešće sade u rano proleće ili krajem leta, u zavisnosti od klimatskih uslova. Prolećna sadnja, obično u martu ili aprilu, omogućava biljkama da razviju snažan koren pre letnjih vrućina. Jesenja sadnja, s druge strane, daje biljkama vremena da se ukorene pre zime, što često rezultira bogatijom berbom naredne sezone.

Važno je da temperatura zemljišta ne bude preniska, jer jagode najbolje uspevaju u rastresitom, dobro dreniranom tlu bogatom hranljivim materijama.

Kako pripremiti zemlju

Pre sadnje, tlo treba dobro prekopati i obogatiti kompostom ili organskim đubrivom. Jagode vole sunčane pozicije, pa je preporučljivo izabrati deo vrta koji dobija najmanje šest sati direktne sunčeve svetlosti dnevno.

Razmak između sadnica treba da bude oko 25–30 centimetara, kako bi svaka biljka imala dovoljno prostora za rast i razvoj plodova.

Šta donosi najlepši plod

Redovno zalivanje, ali bez preteranog natapanja, ključno je da bi jagode razvile sočne i slatke plodove. Malčiranje slamom ili suvim lišćem može pomoći u očuvanju vlage i zaštiti plodova od truljenja.

Pored toga, uklanjanje prvih cvetova kod mladih biljaka može doprineti jačem razvoju korena, što kasnije donosi obilniju berbu. Kada se pravilno neguju, jagode mogu davati rod nekoliko sezona zaredom.

Saveti za obilnu berbu

Redovno uklanjajte korov oko biljaka.

Pazite na štetočine i reagujte na vreme prirodnim preparatima.

Obnavljajte zasad svake tri do četiri godine kako bi jagode zadržale kvalitet ploda.

Pravilno vreme sadnje i adekvatna nega presudni su faktori za uspeh. Kada se jagode posade u optimalnom periodu i uz dovoljno pažnje, nagradiće vas bogatim, mirisnim i slatkim plodovima.

