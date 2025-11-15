Kada je pravo vreme da okitite jelku? Ovih 5 datuma donosi novac, ljubav i sreću u vašu kuću

Pravo vreme da okitite jelku zavisi od mnogih stvari, ali stručnjaci izdvajaju datume koji privlače blagostanje, mir i sreću u dom.

Pravo vreme da okitite jelku zavisi od tradicije, običaja, raspoloženja.

Izbor datuma za kićenje jelke zavisi od mnogih stvari, tradicije, običaja, ali i vašeg raspoloženja. Neki vole da osete duh praznika već s prvim danima decembra, dok drugi čekaju poseban datum. Uskoro počinje „novogodišnje ludilo“ koje podrazumeva prazničnu euforiju u punom sjaju.

Pojedine porodice se već pripremaju za ukrašavanje jelke, dok neki čekaju da dođe kraj godine kako bi ukrasili novogodišnje drvce.

Stručnjaci ezoterije tvrde da je veoma važan datum ukrašavanja jelke. Da biste privukli ljubav i blagostanje u svoj dom, obratite pažnju na ove posebne datume…

18. decembar – Uoči Svetog Nikole

Smatra se da je ovaj datum pravo vreme da okitite jelku. Ukrašavanje jelke na ovaj datum privlači prosperitet i finansijsku stabilnost u kuću i život. Idealno je da pored jelke stavite po neki sitni poklončić za decu koji ćete naznačiti da je od Svetog Nikole. To će čitavoj atmosferi dati dodatni praznični karakter.

22. decembar – Dan zimske solsticije

Ako ste umorni od životnih problema i nevolja, idealno bi bilo da jelku ukrasite baš 22. decembra. Oni koji veruju u ezoteriju kažu da će ovaj datum doneti blagostanje i zaštitu vama i porodici tokom čitave godine.

24. decembar

Pošto je ovo veče Badnje veče po gregorijanskom kalendaru, smatra se za vreme čuda. Veruje se da ovo veče treba da okite jelku oni ljudi koji imaju baštu ili povrtnjak i na taj način da privuku bogatu žetvu za proleće i leto, zdravlje i harmoniju u svojoj porodici.

25. decembar – katolički Božić

Četvrta opcija je da jelku okitite baš na dan Hristovog rođenja, tako ćete privući blagostanje, zdravlje, sreću i ljubav u svoj dom.

28. decembar

Veruje se da će oni ljudi koji jelku okite 28. decembra zaštiti kuću od zla. Dobro je ovog dana očitati molitvu za zdravlje čitave porodice.

(prva.rs)

