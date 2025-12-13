Kada perete zimske jakne, jedna stvar je ključna: Ubacite ovo u veš mašinu i izgledaće kao nova

Ne nosite zimske jakne na hemijsko! Ubacite ovo u veš mašinu i biće kao nova – nema više grudvica i zgrudvanog perja!

Ne bacajte novac na hemijsko čišćenje! Iskusne domaćice imaju trik za zimske jakne – ubacite samo jednu stvar u veš mašinu i biće kao nove.

Iskusne domaćice imaju fantastičan trik za pranje perjanih jakni. Vrlo je jednostavno, a ukoliko budete pratili sve smernice, u jakni se neće stvoriti grudvice. Tajna se krije u običnim teniskim lopticama koje sprečavaju zgrudnjavanje perja i čuvaju oblik!

Na etiketama nekih jakni stoji upozorenje: ne smete ih prati u veš mašini. Preporučuje se samo hemijsko čišćenje. Ipak, za mnoge jakne je ručno ili mašinsko pranje dozvoljeno. Glavni problem? Tokom pranja se pojavljuju grudvice perja, što jako otežava sušenje.

Žene za ovaj problem imaju genijalan trik.

Jedna devojka je pitala kako da pravilno održava zimsku jaknu. Njoj se jakna na 30 stepeni potpuno „izgrudvala“ i „izduvala“. Evo koji savet je dobila:

– Sve perjane jakne perem sa tri teniske loptice – to je pravilo! Čak i na jednoj jakni iz Amerike, na etiketi stoji detaljno objašnjenje. Kasnije jakna ide u sušilicu sa tim lopticama (možete preskočiti ako nemate sušilicu). Jakna bude sasvim normalnog oblika kad se osuši, kao i pre pranja – napisala je jedna korisnica foruma ana.rs.

Mnoge su se odmah složile da ovaj trik zaista „radi“.

– Rastrese perje, pa jakna bude u početnom stanju kad se izvadi i osuši. Ne skupljaju se gromuljice kao kada se pere bez loptica – pojasnila je druga članica.

Pored teniskih loptica, bez kojih više nećete prati zimske jakne, evo još nekoliko korisnih saveta.

Nemojte prati više jakni odjednom

Perjana jakna se tokom pranja naduje i zauzme većinu prostora unutar bubnja stoga nemojte prepuniti mašinu i perite samo jednu jaknu.

Ne koristite klasični deterdžent

Poželjno je da jakne od perja perete s tečnim deterdžentom za osetljivo rublje ili pak specijalizovanim deterdžentom za ovaj tip odeće.

Program za osetljivo rublje

Svaka mašina ima drugačije programe, ali za pranje jakni od perja uvek birajte one za osetljivo rublje tokom kojeg temperatura vode ne prelazi 30 ili 40 stepeni

Izbegavajte centrifugu

Jakne od perja ne morate da perete više od jednom ili maksimalno dva puta godišnje, a kada ih perete nemojte koristiti centrifugu.

