Kada perete zimske jakne jedna stvar je najvažnija: Samo ubacite u bubanj ovo i biće kao nova

Vreme je da osvežite svoju zimsku garderobu.

Iskusne domaćice imaju fantastičan trik za pranje perjanih jakni. Vrlo je jednostavno, a ukoliko budete pratili sve smernice, u jakni se neće stvoriti grudvice.

Na etiketama nekih perjanih jakni stoji upozorenje da se ne smeju prati u veš mašini, već je neophodno nositi ih na hemijsko čišćenje. Ipak, mašinsko i ručno pranje za neke jakne je dozvoljeno, ali prilikom pranja u mašini na većini jakni se pojave grudvice perja, što u velikoj meri otežava sušenje. Žene za ovaj problem imaju genijalan trik.

Jedna devojka postavila je pitanje kako da pravilno održava svoju zimsku jaknu jer joj se prilikom pranja u mašini na 30 stepeni potpuno „izgrudvala“ i „izduvala“. Evo koji savet je dobila.

– Sve perjane jakne perem sa tri teniske loptice, to je pravilo. Čak i na jednoj jakni iz Amerike na etiketi na unutrašnjoj strani stoji detaljno objašnjenje. Kasnije ide u sušilicu sa sve tim lopticama (možete ovaj korak i preskočiti ako nemate sušilicu), i bude sasvim normalnog oblika kad se osuši, kao i pre pranja – napisala je jedna korisnica foruma ana.rs, a mnoge su se odmah složile da ovaj trik zaista „radi“

„Rastrese perje i jakna bude u početnom stanju kad se izvadi iz mašine i osuši. Ne skupljaju se gromuljice kao kada se pere bez loptica“, pojasnila je druga članica.

Pored teniskih loptica bez kojih više nećete nikad prati zimske jakne, evo još nekoliko korisnih saveta.

Nemojte prati više jakni odjednom

Perjana jakna se tokom pranja naduje i zauzme većinu prostora unutar bubnja stoga nemojte prepuniti mašinu i perite samo jednu jaknu.

Ne koristite klasični deterdžent

Poželjno je da jakne od perja perete s tečnim deterdžentom za osetljivo rublje ili pak specijalizovanim deterdžentom za ovaj tip odeće.

Program za osetljivo rublje

Svaka mašina ima drugačije programe, ali za pranje jakni od perja uvek birajte one za osetljivo rublje tokom kojeg temperatura vode ne prelazi 30 ili 40 stepeni

Izbegavajte centrifugu

Jakne od perja ne morate da perete više od jednom ili maksimalno dva puta godišnje, a kada ih perete nemojte koristiti centrifugu.

