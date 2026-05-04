Kada sadite cveće, stavite mrvicu ovoga na dno saksije: Za samo dan-dva biljke će bujati kao lude

Foto:Pexels/Anna Shvets

Da bi vaše biljke počele bujati kao lude već za dan-dva, ne treba vam skupo veštačko đubrivo iz cvećare. Tajna se nalazi u nečemu što verovatno svako jutro bacate u kantu, a u sebi krije pravi koktel hranljivih materija. Reč je o jajima i njihovim ljuskama!

Zašto baš jaje na dnu saksije čini čuda

Ako ste tek zakoračili u svet baštovanstva, možda ne znate koliko su jaja zapravo dragocena za zemlju. Sadrže kalcijum, ali i tragove magnezijuma i fosfora, pa su izvrstan dodatak hranljivih materija zemlji i kompostu.

Upravo ova kombinacija minerala čini da sobne biljke procvetaju brže nego što biste očekivali.

Kako pravilno postaviti jaje da bi cveće bujalo u saksiji

Postupak je smešno jednostavan i ne traži nikakvu posebnu opremu.

Evo šta treba da uradite:

  • Stavite tanak sloj zemlje na dno saksije
  • Položite jedno sirovo jaje na sredinu
  • Prekrijte ga novim slojem zemlje
  • Posadite seme ili sadnicu kao što inače radite

Vremenom će se jaje raspasti i delovati kao prirodno đubrivo dugog dejstva. Korenje će tačno pronaći hranu kada mu zatreba.

Da li su ljuske od jaja dovoljne da biljke bujaju kao lude

Jesu, i to više nego dovoljne. Ako vam je šteta da bacate celo jaje, ljuske rade isti posao. Bogate su kalcijumom, kiseonikom i fosfornom kiselinom, a baš te materije guraju biljku da raste, jača i cveta.

Sledeći put kada pravite omlet ili palačinke, ljuske ne bacajte u đubre nego ih čuvajte u tegli pored sudopere.

Za koliko vremena ljuske počnu da deluju

Već za dan ili dva primetićete razliku. Listovi postaju krupniji, boja zelenila tamnija, a stabljike čvršće.

Mnogi baštovani tvrde da posle ovoga više nikada nisu kupili veštačko đubrivo.

Ušteda je ozbiljna, a rezultat vidljiv golim okom.

Trik sa ljuskom u prahu za još brži rast

Ako želite da efekat bude munjevit, ljuske prvo isperite, ostavite da se osuše pa ih izmrvite u blenderu ili avanu dok ne dobijete sitan prah.

Što je prah finiji, to će biljke brže usvojiti kalcijum i bujati kao lude.

Posipajte kašičicu praha oko stabljike jednom u dve nedelje i zalijte vodom. Cveće buja u saksiji kao da ste mu dali multivitamin.

Bonus: rasipajte ljuske po vrtu i pomozite pticama

Ako imate dvorište koje često posećuju ptice, zdrobljene ljuske rasipajte i po travi.

Pticama u vrtu često fali kalcijum, naročito ženkama u sezoni nošenja jaja, pa rado kljucaju komadiće ljuske. Tako istim potezom hranite zemlju, terate puževe iz leja i pomažete pernatim gostima.

Tri koristi iz jedne ljuske, a sve to besplatno.

Najčešće greške koje koče rast biljaka

Da bi biljke izgledale zdravije, izbegavajte ove propuste:

  • Stavljanje neopranih ljuski koje mogu zaudarati
  • Prekomerna količina, više od tri jaja u maloj saksiji guši korenje
  • Zalivanje hladnom vodom odmah posle dodavanja praha

Držite se mere i strpljivo posmatrajte. Priroda zna svoj posao.

A vi, koji vam je trik iz kuhinje doneo najlepše cveće na prozoru?

