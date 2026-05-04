Kada sadite cveće, stavite mrvicu ovoga na dno saksije: Za samo dan-dva biljke će bujati kao lude

Vaše biljke će bujati kao lude ako na dno saksije stavite ovu sitnicu iz kuhinje. Probajte odmah i uštedite na đubrivu!

Da bi vaše biljke počele bujati kao lude već za dan-dva, ne treba vam skupo veštačko đubrivo iz cvećare. Tajna se nalazi u nečemu što verovatno svako jutro bacate u kantu, a u sebi krije pravi koktel hranljivih materija. Reč je o jajima i njihovim ljuskama!

Zašto baš jaje na dnu saksije čini čuda

Ako ste tek zakoračili u svet baštovanstva, možda ne znate koliko su jaja zapravo dragocena za zemlju. Sadrže kalcijum, ali i tragove magnezijuma i fosfora, pa su izvrstan dodatak hranljivih materija zemlji i kompostu.

Upravo ova kombinacija minerala čini da sobne biljke procvetaju brže nego što biste očekivali.

Kako pravilno postaviti jaje da bi cveće bujalo u saksiji

Postupak je smešno jednostavan i ne traži nikakvu posebnu opremu.

Evo šta treba da uradite:

Stavite tanak sloj zemlje na dno saksije

Položite jedno sirovo jaje na sredinu

Prekrijte ga novim slojem zemlje

Posadite seme ili sadnicu kao što inače radite

Vremenom će se jaje raspasti i delovati kao prirodno đubrivo dugog dejstva. Korenje će tačno pronaći hranu kada mu zatreba.

Da li su ljuske od jaja dovoljne da biljke bujaju kao lude

Jesu, i to više nego dovoljne. Ako vam je šteta da bacate celo jaje, ljuske rade isti posao. Bogate su kalcijumom, kiseonikom i fosfornom kiselinom, a baš te materije guraju biljku da raste, jača i cveta.

Sledeći put kada pravite omlet ili palačinke, ljuske ne bacajte u đubre nego ih čuvajte u tegli pored sudopere.

Za koliko vremena ljuske počnu da deluju

Već za dan ili dva primetićete razliku. Listovi postaju krupniji, boja zelenila tamnija, a stabljike čvršće.

Mnogi baštovani tvrde da posle ovoga više nikada nisu kupili veštačko đubrivo.

Ušteda je ozbiljna, a rezultat vidljiv golim okom.

Trik sa ljuskom u prahu za još brži rast

Ako želite da efekat bude munjevit, ljuske prvo isperite, ostavite da se osuše pa ih izmrvite u blenderu ili avanu dok ne dobijete sitan prah.

Što je prah finiji, to će biljke brže usvojiti kalcijum i bujati kao lude.

Posipajte kašičicu praha oko stabljike jednom u dve nedelje i zalijte vodom. Cveće buja u saksiji kao da ste mu dali multivitamin.

Bonus: rasipajte ljuske po vrtu i pomozite pticama

Ako imate dvorište koje često posećuju ptice, zdrobljene ljuske rasipajte i po travi.

Pticama u vrtu često fali kalcijum, naročito ženkama u sezoni nošenja jaja, pa rado kljucaju komadiće ljuske. Tako istim potezom hranite zemlju, terate puževe iz leja i pomažete pernatim gostima.

Tri koristi iz jedne ljuske, a sve to besplatno.

Najčešće greške koje koče rast biljaka

Da bi biljke izgledale zdravije, izbegavajte ove propuste:

Stavljanje neopranih ljuski koje mogu zaudarati

Prekomerna količina, više od tri jaja u maloj saksiji guši korenje

Zalivanje hladnom vodom odmah posle dodavanja praha

Držite se mere i strpljivo posmatrajte. Priroda zna svoj posao.

A vi, koji vam je trik iz kuhinje doneo najlepše cveće na prozoru?

