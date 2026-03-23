Kada se rasađuje paradajz: Jedan datum u kalendaru je presudan, ako požurite sve će vam istruliti

Kada se rasađuje paradajz u baštu zavisi od jednog uslova. Ne rizikujte sa hladnom zemljom, saznajte koji je idealan termin za sadnju.

Pitanje kada se rasađuje paradajz određuje sudbinu vaše bašte, jer nestrpljenje u proleće donosi prazne gajbe u avgustu. Mnogi se prevare čim ogreje prvo jače sunce, ali zemlja krije opasnost koja može uništiti mesece truda.

Kada se rasađuje paradajz i zašto je datum ključan

Paradajz se na otvoreno polje rasađuje tek kada prođe opasnost od kasnih prolećnih mrazeva, najčešće između 1. i 15. maja. Presudno je da temperatura zemljišta bude konstantno iznad 15 stepeni, jer u hladnoj zemlji koren truli i propada.

Mnogi od vas se pitaju može li to ranije. Odgovor je uvek isti: možete rizikovati, ali priroda ne oprašta. Paradajz je tropska biljka. On ne trpi „hladne noge“. Ako ga iznesete u aprilu, a noćne temperature padnu ispod 10 stepeni, biljka ulazi u stres iz kojeg se teško oporavlja. Čak i ako preživi, plodovi će kasniti, a stabljika će ostati zakržljala.

Idealna temperatura zemljišta za rasađivanje paradajza

Umesto da gledate u prognozu na telefonu, proverite samu zemlju. Toplina podloge diktira tempo razvoja korenovog sistema. Ako rukom osetite da je zemlja hladna i vlažna, sačekajte još nedelju dana. Idealno je da sadnju obavite tokom oblačnog dana ili predveče, kako sunce ne bi dodatno iscrpelo tek posađenu biljku.

Najveća greška koju pravite kada se rasađuje paradajz prerano

Najčešći problem nije samo mraz, već vlažna trulež. Kada se rasađuje paradajz u hladnu i previše mokru zemlju, koren ne može da diše. Tada nastupaju gljivična oboljenja koja bukvalno „pojede“ stabljiku u nivou zemlje. Vidite biljku koja je ujutru bila zdrava, a popodne samo klone. To je znak da ste požurili.

Da biste osigurali uspeh, pratite ove korake:

Kaljenje biljaka: Deset dana pre iznošenja, iznosite rasad napolje na par sati da očvrsne.

Duboka sadnja: Paradajz slobodno sadite dublje nego što je bio u saksiji, jer će pustiti korenje celom dužinom stabljike koja je pod zemljom.

Zalivanje mlakom vodom: Nikako direktno sa izvora ili iz vodovoda; neka voda odstoji na suncu.

Zaštita od vetra: Tek posađene biljke su krhke, obezbedite im zavetrinu ili potporu odmah.

Kako prepoznati trenutak kada je rasad spreman za baštu

Dobar rasad treba da ima čvrstu, tamnozelenu stabljiku debljine olovke i najmanje 6 do 8 stalnih listova. Ako primetite da se na dnu saksije koren previše upleo u krug, lagano ga razbijte prstima pre spuštanja u rupu. To će podstaći biljku da brže krene u širinu.

Pravila za pravilno rasađivanje paradajza u otvoreno polje

Savetujem vam da u svaku rupu pre sadnje ubacite šaku komposta ili pregorelog stajnjaka. To daje početni impuls. Razmak između biljaka treba da bude bar 50 centimetara. Gužva u leji je direktna pozivnica za plamenjaču čim krenu prve letnje kiše. Protok vazduha je vaš najbolji saveznik u borbi protiv bolesti.

Kalendar radova i narodna verovanja o sadnji

U narodu se često pominju „ledeni sveci“ (12, 13. i 14. maj) kao poslednja granica. Iskustvo potvrđuje da tek nakon ovih datuma možete biti potpuno mirni. Ako se ipak odlučite za raniju sadnju, obavezno koristite agrotekstil za pokrivanje tokom noći. On čuva dragocena dva do tri stepena koji prave razliku između života i smrti vaše biljke.

