Kada spavate nikad ne okrećite noge ka ovom delu sobe – navlači bedu i zle sile na vrat, donosi nesreću u kući.

Da li ste čuli za ovih 6 starih pravila koja tvrde da utiču na kvalitet vašeg sna? I ne samo to, trik je u tome da možete navući sreću ili bedu na vrat!

Sigurno ste primetili da postoje noći kada se probudite osećajući se umorno i bez energije, iako ste spavali dovoljno sati. To je često znak da nešto nije u redu sa vašim spavanjem. Stara narodna verovanja, kao što su feng šui i drevna verovanja Slovena i Skandinavaca, nude zanimljive smernice o tome kako postići bolji san.

1. Noge okrenute ka vratima: Prema feng šuiju, spavanje s nogama okrenutim prema vratima može poremetiti protok energije u telu. Veruje se da se energija lako kreće kroz vrata, pa bi spavanje u ovoj poziciji moglo uzrokovati nesanicu i noćne more. Osim toga, stara verovanja kažu da vrata predstavljaju portal kroz koji zli duhovi mogu ući, što može dodatno ometati san.

2. Spavanje pred ogledalom: Prema starim verovanjima, spavanje pred ogledalom može negativno uticati na porodične odnose i izazvati probleme. Veruje se da se duša osobe koja spava može reflektovati u ogledalu, što može dovesti do narušavanja emocionalne ravnoteže.

3. Sobne biljke u prostoru: Ovo nije samo sujeverje. Iako sobne biljke proizvode kiseonik tokom dana, noću one troše kiseonik, što može smanjiti kvalitet sna. Takođe, jaka aroma biljaka može izazvati glavobolje i ometati san, pa se preporučuje izbacivanje biljaka iz spavaće sobe.

4. Spavanje s glavom prema prozoru: Stara verovanja kažu da spavanje s glavom prema prozoru može omogućiti zlim duhovima da uđu u vaš um. Iako ovo može zvučati kao sujeverje, promaja koja dolazi kroz prozor može izazvati nelagodu i narušiti kvalitet sna.

5. Spavanje sa svetlom: Ovo nije samo sujeverje. Svetlo u spavaćoj sobi može ometati proizvodnju melatonina, hormona koji reguliše san. Bilo kakvo svetlo, čak i ono koje dolazi iz ulične rasvete, može smanjiti kvalitet sna. Stoga je važno osigurati potpunu tamu u spavaćoj sobi kako biste osigurali dobar san.

6. Spavanje u odeći: Iako se možda čini prirodno spavati u odeći, spavanje goli može imati brojne prednosti. Spavanje bez odeće može poboljšati cirkulaciju, smanjiti stres i poboljšati proizvodnju melatonina, što može rezultirati dubljim i osvežavajućim snom.

Iako neka od ovih pravila možda zvuče kao sujeverje, postoje naučni dokazi koji podržavaju neke od njih.

Stoga, sledeći put kada se spremate za spavanje, razmislite o ovim savetima kako biste osigurali miran i osvežavajući san.

Na kraju, važno je pronaći rutinu spavanja koja najbolje odgovara vašim potrebama i osigurati miran i udoban san.

