Kada sređujete hodnik 1 stvar obavezno ostavite – veoma je važno za protok sreće i pozitivne energije u kući.

Hodnik je najprometniji deo kuće – tu se stalno prolazi, dolazi, odlazi, i često je pretrpan obućom, jaknama, kišobranima i raznim stvarima. Zato je važno da bude praktičan, ali i lep, jer je to prvo što vaši gosti vide kada uđu u vaš dom.

Da biste imali uredan i organizovan hodnik, evo nekoliko korisnih saveta, prenosi goodhousekeeping.

1. Pronađite izvor nereda

Ako vam se čini da imate previše stvari, razmislite o premeštanju u druge prostorije ili nabavci dodatnog nameštaja za odlaganje. Praktična opcija je klupa sa prostorom za odlaganje ispod sedišta. Savršena je za sezonske stvari koje trenutno ne koristite.

2. Sklonite sezonsku odeću

Čuvanje samo onih jakni i cipela koje trenutno koristite u hodniku olakšava pristup, a i prostor deluje urednije.

3. Ostavite mesto i za goste

Uvek imajte malo slobodnog prostora za kapute i cipele vaših gostiju. Na taj način hodnik će izgledati urednije i spremnije za posete.

4. Koristite kutije za organizaciju

Šeširi, šalovi i rukavice lako mogu da završe razbacani. Praktične kutije će vam pomoći da sve držite na jednom mestu.

5. Investirajte u stalak za kišobrane

Ne samo da štedi prostor, već vam pomaže da izbegnete lokve vode i haos koji kišobrani ostavljaju za sobom.

Uređenje hodnika ne mora da bude komplikovano. Pravilo „manje je više“ uvek se isplati kada je u pitanju estetika, pa probajte ove savete i uživajte u lepšem i funkcionalnijem prostoru.

