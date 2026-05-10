Kada treba izbegavati aluminijumsku foliju? Mnogi čak i ne znaju za opasnosti!

Postoje situacije kada treba izbegavati aluminijumsku foliju. Treba biti posebno oprezan ako umotavamo kiselu i veoma toplu hranu.

Aluminijumska folija je godinama jedno od najčešće korišćenih kuhinjskih pomagala. Koristimo je za pečenje, konzervisanje hrane i uvijanje ostataka. Međutim, poslednjih godina se sve više postavlja pitanje da li njena upotreba može biti štetna po zdravlje i da li postoje situacije kada treba izbegavati aluminijumsku foliju.

Stručnjaci naglašavaju da je aluminijumska folija bezbedna za svakodnevnu upotrebu, ali postoje određena pravila kojih se ipak treba pridržavati.

Oprez sa kiselom i veoma toplom hranom

Najveća zabrinutost je mogućnost da male količine aluminijuma dospeju u hranu tokom pečenja ili skladištenja kada treba izbegavati aluminijumsku foliju. To se posebno može desiti sa veoma kiselom hranom kao što su paradajz, limun ili sirće, kao i sa veoma slanom hranom.

Visoke temperature dodatno povećavaju mogućnost oslobađanja aluminijum. Stručnjaci preporučuju oprez prilikom pečenja takve hrane umotane u foliju. Bolje je peći ribu ili povrće sa limunom i začinima u posudi sa poklopcem ili papirom za pečenje nego potpuno umotati u aluminijumsku foliju.

Međutim, količine aluminijuma koje većina ljudi unosi na ovaj način su uglavnom male i ne predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik uz povremenu upotrebu.

Kada je folija bezbedna, a kada je bolje da je izbegnete

Za uvijanje sendviča, čuvanje suve hrane ili pokrivanje posuđa, aluminijumska folija se smatra bezbednim i praktičnim izborom. Dugoročno skladištenje tople, kisele ili slane hrane u foliji može biti problematičnije.

Mnogi stručnjaci stoga savetuju umerenost i kombinovanje različitih opcija u kuhinji. Staklene posude, papir za pečenje ili posude od nerđajućeg čelika su često bolji izbori za pripremu hrane na visokim temperaturama.

Takođe je važno naglasiti da je aluminijum prirodno prisutan u okruženju. Unosimo ga i kroz vodu, hranu i druge proizvode. Prema tome, povremena upotreba aluminijumske folije ne bi trebalo da bude razlog za zabrinutost. Posebno ako se koristi pravilno i bez preterivanja.

