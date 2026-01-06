Kako brzo i bez muke odlediti zaleđena stakla automobila? Jednu stvar nikad nemojte da koristite!

Zaleđena stakla automobila možete i bez muke da očistite pomoću deterdženta za sudove i alkohola, ali nikad nemojte da koristite vruću vodu.

Super trikovi koji mnogo pomažu… Mnogi se muče kad ujutru dođu do svog automobila i zateknu zaleđena stakla. Postoji nekoliko postupaka koji umnogome mogu da olakšaju čišćenje leda sa šoferke.

Alkohol i sapun pomažu u bržem odleđivanju zaleđenog stakla na automobilu.

Napravite tečnost za odleđivanje stakala – u flašu stavite litar alkohola, decilitar vode i 1 čajnu kašičicu deterdženta za pranje posuđa. Dobro promućkajte.

Postoji još jedan recept – uspite u flašu s raspršivačem alkohol i vodu u razmeri 2:1 (dve trećine alkohola i trećina vode).

WD40 je odlično pomagalo u prevenciji zaleđivanja brave na automobilu. Našpricajte ga u sve brave na vozilu i neće se zalediti preko noći.

Pripazite i da vam se vrata ne zalede, jer uzalud ste onda ušpricali WD40 u bravu ako se zaledi sve oko nje. Vrlo je jednostavno, sve što treba da uradite je premazati gumu oko vrata automobila nekom masnoćom. To može biti glicerin, vazelin, jestivo biljno ulje itd. Uradite to čim izađete iz vozila kako bi naredno jutro bez problema otvorili vrata.

Tokom velikih hladnoća kad se vozila bez izuzetka ujutro zaleđuju, mudro je zaštititi retrovizore plastičnim kesama, a stakla kartonskom kutijom ili komadom platna. To mogu biti i veliki peškiri za plažu koji će se smrznuti pa neće biti zaleđena stakla auta. Brisače svakako podignite kako ih ujutro ne biste našli prilepljene za stakla. Neki na brisače navuku stare čarape, i to pomaže.

Dobra ideja je i parkirati vozilo tako da prednji deo bude okrenut na istok. Tako će prve jutarnje zrake polako otapati led na vetrobranskom staklu.

Tu je i trik kako da vam se stakla u vozilu ne zamagle, što je čest slučaj tokom hladnih dana. Vrlo je jednostavno – premažite sva stakla penom za brijanje i dobro protrljajte papirnatim ubrusom, sve dok višak ne nestane.

Istu metodu možete koristiti i kod kupatilskih ogledala.

Uz to, napunite stare čarape peskom za mačke, zavežite ih i ostavite da stoje u autu. Taj pesak upija vlagu pa će tako smanjiti njenu količinu i u vašem vozilu.

Šta ne smete da radite kad čistite zaleđena stakla?

– Ključala voda će očistiti sneg i led, zar ne? Pa, brza promena temperature takođe može oštetiti vaše vetrobransko staklo, stoga nikada nemojte ići ‘lakim’ putem i uvek se držite upotrebe visokokvalitetnog odleđivača i strugača.

– Ako su vaši brisači prekriveni snegom i ledom, nemojte ih uključivati u želji da očistite staklo jer bi to moglo da ošteti motor brisača, a i same metlice, savetuje Carwise.

– Kad koristite improvizovani strugač kao što je kutija za CD, rizikujete da izgrebete vetrobransko staklo, kao i boju s automobila. Ni jedno ni drugo nije jeftino za popravku, stoga se isplati uložiti u strugač koji je namerno dizajniran za korišćenje tokom zime.

