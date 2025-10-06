Kako brzo osušiti veš u zatvorenoj prostoriji? Potrebna vam je samo jedna stvar!

Samo jedan veliki frotir peškir može da pomogne da brzo osušite veš u zatvorenoj prostoriji. I još neki trikovi!

Sušilica, koja se čini najefikasnijim rešenjem za brzo sušenje veša, troši puno električne energije tokom rada: iako je brza i funkcionalna, nije baš jeftina alternativa.

Sušenje odeće na radijatorima takođe nije dobra ideja: osim što troši energiju, preterana toplota iz radijatora ne garantuje potpuno i efikasno sušenje veša.To znači da će vlakna tkanine ostati vlažna, uz rizik od razmnožavanja neprijatne buđi koje su rizične za zdravlje naših pluća.

Kako onda sušiti veš?

Postoji vrlo jednostavan trik koji će vam omogućiti da za nekoliko minuta, bez trošenja električne energije, dobijete savršeno suve komade odeće bez vlage. Sve što vam je potrebno je veliki suvi i čisti frotir peškir – možda jedan od onih koje koristite za plažu ili bazen. Otvoreni peškir stavite na sto ili na vrlo veliku ravnu površinu (dobro je i na podu) i na sredinu stavite jedan od mokrih odevnih predmeta koje želite da osušite.

Peškir omotate oko tog komada odeće, kao da oblikujete kobasicu, i dobro ga zategnete: vlakna tkanine će upiti sav višak vode iz vašeg mokrog odevnog predmeta i to će osigurati brže sušenje. Nakon što ste tako iscedili svu odeću, okačite je na stalak za sušenje – čak i u kući, ako napolju pada kiša. Veći deo vlage biće uklonjen i vaše će se veš za tren oka osušiti.

1. Koristi stalak za veš

Postavi je u prostoriju s najviše toplote i ventilacije — blizu radijatora, grejalice ili prozora.

Ostavi razmak između komada da vazduh može da cirkuliše.

2. Centrifugiraj maksimalno pre sušenja

Ako koristiš veš mašinu, uključi najviši stepen centrifuge.

Manje vode = brže sušenje i manje vlage u prostoru.

3. Otvaraj prozore povremeno

Kratko provetravanje (10–15 minuta) pomaže da vlaga izađe napolje.

Sprečava kondenzaciju i pojavu buđi.

4. Koristi ventilator ili odvlaživač

Ventilator ubrzava cirkulaciju vazduha.

Odvlaživač pomaže da prostor ostane suv i zdrav.

5. Suši ujutru, ne uveče

Tokom dana je viša temperatura i bolja cirkulacija vazduha, čak i zimi.

Veš ostavljen preko noći može da poprimi vlagu i neprijatan miris.

6. Peškire i posteljinu presavij na pola

Veliki komadi se suše sporije — okreni ih nakon par sati da se ravnomerno osuše.

Sušenje veša u zatvorenim prostorijama zimi može biti izazovno, ali uz ovih nekoliko pametnih trikova možeš izbeći vlagu, neprijatan miris i usporeno sušenje.

