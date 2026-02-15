Kako ćete zaustaviti kvarenje kiselog kupusa? Uradite ovo i ostaće hrskav i ukusan sve do leta!

Fermentacija kiselog kupusa je prirodan proces i ako nisu dobri uslovi desiće se kvarenje kiselog kupusa, Srećom, postoji rešenje.

Ovako ćete zaustaviti kvarenje kiselog kupusa – trajaće vam do leta. Ako se pravilno ukiseli i čuva, kiseli kupus može da traje mesecima bez gubitka kvaliteta i da ostane podjednako ukusan sve do proleća ili leta.

Tokom zime mnogi primete da se kiseli kupus u buretu menja, rasol počinje da se peni, tečnost postaje mutna, a miris više nije prijatan kao na početku fermentacije. Iako to može delovati kao znak da je kupus pokvaren, u većini slučajeva problem može da se reši ako se reaguje na vreme.

Zašto se kvari kiseli kupus

Fermentacija je prirodan proces, ali je veoma osetljiva na uslove čuvanja. Najčešći razlozi zbog kojih se dešava kvarenje kiselog kupusa su previsoka temperatura prostorije, nedovoljna količina soli u rasolu, izlaganje svetlosti i kupus koji nije potpuno potopljen u tečnosti.

Kada glavice nisu prekrivene rasolom, delovi koji vire najbrže propadaju jer dolaze u kontakt sa vazduhom.

Reagujte na vreme

Ako primetite da se rasol previše peni ili da miris postaje neprijatan, potrebno je odmah reagovati. U bure se može dodati pet do deset grama vinobrana.

Ovaj dodatak pomaže da se fermentacija stabilizuje i spreči dalje kvarenje, naročito ako se bure nalazi u toplijoj prostoriji. Važno je da se reaguje čim se pojave prvi znaci promene.

Rastvor soli kao efikasno rešenje

Jedan od najpouzdanijih načina da se kupus sačuva jeste priprema četvoroprocentnog rastvora soli. U deset litara vode dodaje se četiri stotine grama soli, meša se dok se so potpuno ne rastvori, a zatim se kupus prelije tako da tečnost prelazi njegov nivo za visinu jedne šake.

Po potrebi kupus treba prebaciti u čisto bure i dobro ga pritisnuti kako bi sve glavice ostale potpuno potopljene. Potapanje je ključno jer kupus koji viri iz rasola najbrže počinje da se kvari.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com