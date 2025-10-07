Kako da brzo i jeftino uklonite fleke sa odeće? Posle ovoga veš ima da se beli kao sneg

Kako da brzo i jeftino uklonite fleke sa odeće?

Dosadne fleke na odeći mogu biti prava noćna mora, ali ovaj jednostavni trik s aspirinom će vaš veš učiniti svetlim kao prvi sneg.

Umesto skupih sredstava za uklanjanje mrlja, isprobajte jeftine trikove poput sirćeta, sode bikarbone ili aspirina.

Evo nekoliko saveta za uklanjanje fleka sa odeće:

1. Brza reakcija: Kod svežih mrlja, odmah uklonite višak tečnosti čistom belom krpom ili ubrusom. Za tvrde mrlje poput blata, bolje je sačekati da se osuše pre nego što ih tretirate.

2. Koristite hladnu vodu: Uvek započnite tretman hladnom vodom jer smanjuje verovatnoću da će se mrlja trajno fiksirati na tkaninu, štiteći tako materijal od oštećenja.

