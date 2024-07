Kako da fikus ojača i brže raste: Sipajte samo jedan neočekivani sastojak u saksiju i gledajte čudo

Ova predivna sobna biljka nije preterano zahtevna za održavanje, ali ume da zaostane u rastu

Fikus je saksijska biljka koja se često može naći u domovima, ali i u kancelarijama. Pored toga što lepo izgleda, pozitivno utiče na kvalitet vazduha.

U baštenskim prodavnicama možete lako kupiti biljne hranljive materije, uključujući i one specijalno dizajnirane za one vrste fikusa. Umesto toga, međutim, možete pogledati u svoj frižider ili posetiti najbližu pijacu i potrošiti malo novca na tečnost koja će efikasno stimulisati biljku da raste i pušta nove listove.

Zvuči ohrabrujuće, zar ne?

Počnite redovno da koristite ovu metodu, a fikus će vam brzo zahvaliti lepim izgledom.

Kupite pivo i ovaj put sipajte ga u saksiju i vidite šta će se desiti. Ne znaju svi da će gazirani zlatni liker delovati kao regenerator na biljci. Fikus će odmah oživeti i uskoro će početi da niče više listova kao ludi.

Naravno, poenta nije da se voda sada zameni alkoholom. Koristite pivo samo jednom mesečno. Najbolje je izabrati pivo jednostavnog sastava, bez aditiva za ukus i sa malim procentima alkohola. Obavezno ostaviti da izlapi. Možete ga dodatno razblažiti vodom.

Ako želite da vaš fikus raste zdrav, potrebno je da mu obezbedite prirodnu svetlost. Ali budite oprezni, biljka ne toleriše izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti.

Fikus je termofilna biljka i najbolje se oseća u temperaturnom opsegu od 21 do 28 stepeni C. Štete mu i promaji, pa to treba imati na umu pri izboru mesta za njega.

(Najžena)

