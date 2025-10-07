Kako da grejanje na struju bude jeftinije od drva? Zvuči nemoguće, ali je istina

Grejanje na struju može biti jeftinije od drva – ako znaš kad i kako da ga koristiš.

Ako mislite da je grejanje na struju uvek skuplje od drva – grešite. Uz pametnu taktiku i par sitnih podešavanja, električno grejanje može da vas košta manje nego cepanje, slaganje i loženje drva. Evo kako sam ja to uradila, bez velikih ulaganja i bez gubitka komfora.

Kako da grejanje na struju bude jeftinije od drva?

Tako što se koristi struja pametno – u pravom trenutku, na pravom mestu i uz pravu opremu.

Prvo sam zamenila stari radijator sa modernim konvektorom sa termostatom. Onda sam uvela noćni režim grejanja, kad je struja jeftinija. I najvažnije – grejem samo prostorije koje koristim.

Koji su konkretni koraci da uštedite na električnom grejanju?

1. Pređite na TA tarifu – noćna struja je znatno jeftinija.

2. Kupite grejalicu sa termostatom – da se sama gasi kad dostigne temperaturu.

3. Zatvorite vrata i grejte samo ono što koristite – dnevna soba, spavaća, kupatilo.

4. Koristite zavese i tepihe – zadržavaju toplotu.

5. Uključujte grejanje sat vremena pre nego što vam zaista treba – ne čekajte da se smrznete.

Da li je ovo stvarno jeftinije od drva?

Da, ako se računa sve: kupovina drva, skladištenje, rad oko loženja, dim, pepeo, vreme i trud. Meni je račun za struju bio manji nego prošlogodišnji trošak za drva – i to bez da sam se smrzavala.

Koje grejalice su najbolje za ovakav način grejanja?

Najbolje su one koje imaju:

digitalni termostat

tajmer

eco režim rada

mogućnost montaže na zid

Ja koristim konvektor od 2000W sa termostatom, i greje kao sunce.

Ne moraš da menjaš ništa veliko – samo način razmišljanja. Uz par pametnih poteza, grejanje na struju može biti tiše, čistije i povoljnije nego drva. Bez dima, bez pepela, bez jutarnjeg loženja. Samo mir i toplina kad ti treba.

