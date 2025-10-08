Kako da grejanje platite duplo manje, a dom ostane topao i zdrav? Eksperti otkrivaju ono što svi kriju

Verovatno ste već čuli razne priče, ali pravu istinu o tome kako da grejanje platite duplo manje ove zime, a da vam dom pritom ostane topao i zdrav, skoro niko vam ne govori!

Ako želite da izbegnete astronomske račune i drhtanje pod ćebetom, spremite se jer tajne koje svi kriju razotkriva Dragan Vasiljević, master inženjer mašinstva i stručnjak za energetsku efikasnost, čije metode mi, obični ljudi, možemo lako da primenimo. Računi umeju da stignu, a čovek se oseća kao da greje ulicu, a ne svoj stan, zar ne? E, tome je došao kraj, i vreme je da to saznate.

Možda mislite da je sve to neka velika mudrost, ali verujte mi, nije! Radi se o par sitnica koje, kad se saberu, prave ogromnu razliku. A Dragan Vasiljević kaže da su mnogi to isprobali, i evo – računi manji, a grejanje pojačano!

Kako da zaista prepolovite račun za grejanje?

Najvažnije je da zatvorite „rupe“ kroz koje vam toplota beži iz stana, jer ma koliko grejali, džabe je ako vam toplota curi napolje kao kroz sito. Verujte, mnogi su mislili da su im prozori dobri, dok nisu probali ove trikove. Nema smisla da se smrzavate dok vam novac leti kroz prozor.

Evo šta se pokazalo kao najbolje, korak po korak, po savetu inženjera Vasiljevića:

1. Pregledajte prozore i vrata: Ovo je, dragi moji, prvo i osnovno! Inženjer Vasiljević naglašava da proverite dihtung na prozorima i vratima. Da li osećate da negde „vuče“? One sunđeraste trake za dihtovanje su prava stvar – ma kakvi majstori, to može svako! Koštaju par stotina dinara, a efekat je ogroman. Zamislite da su to male rupice kroz koje vam pare izlaze iz novčanika.

2. Koristite roletne i zavese: Ovo je često potcenjen trik, a tako je očigledan! Čim padne mrak, spuštajte roletne i navucite teške zavese. One su kao dodatni izolator! Preko dana pustite sunce da ugreje, ali kad ga nema, zaštitite se od hladnoće. Kao da obučete još jedan džemper svom prozoru.

3. Zaptivanje okvira prozora i vrata: Ako vam i dalje negde „duva“, verovatno je problem u spojevima okvira i zida. Običan silikon (onaj što se kupuje u svakoj farbari) je savršen za to – lepo zadihtujte sve pukotine. Nema tu velike filozofije, malo glet mase, malo silikona i eto, problem rešen, potvrdio je inženjer Vasiljević.

4. Termo folija za prozore: Ako imate „obična“ stakla, a ne ona moderna termoizolaciona, ovo je spas! Postoji specijalna termo folija koja se lepi na staklo i deluje kao dodatni sloj izolacije. Mnogi nisu verovali dok nisu probali, prosto drži toplotu unutra.

Zašto vam je stalno hladno uprkos visokim računima?

Ako vas „bije“ hladnoća od zidova, a niste u mogućnosti da radite fasadu, verovatno imate problem sa termoizolacijom zidova. Ali, ne brinite, i za to ima rešenja koja ne koštaju bogatstvo! Mnogo ljudi se žali da im je zid do ulaza u zgradu leden, kao da žive napolju.

Pomerite nameštaj: Prva stvar koju treba uraditi je da se pomeri nameštaj sa spoljnih zidova barem desetak centimetara. Znam, zvuči smešno, ali tako vazduh cirkuliše i ne hladi se, savetuje inženjer Vasiljević.

Reflektujuće folije iza radijatora: Ovo je genijalno! Ako imate radijatore na spoljnim zidovima, zalepite aluminijumsku foliju sa stiroporom (termoizolaciona folija) iza njih. Folija reflektuje toplotu nazad u sobu, umesto da je zid „guta". Jeftino, a radi kao ludo!

Tapete sa termoizolacionim svojstvima: Postoje i specijalne tapete koje imaju tanak sloj izolacije. Nećete verovati, ali zid odmah postane manje hladan na dodir. Nije savršena izolacija, ali razliku definitivno osetite.

Kako da koristite radijatore i termostat pametno?

Nema smisla da vam je toplo samo dok radijator radi. Moramo naučiti kako da „zadržimo“ tu toplotu i kako da radijatore nateramo da rade za nas, a ne obrnuto, objašnjava inženjer Vasiljević.

1. Ne zaklanjajte radijatore: Zvuči kao savet za malu decu, ali često grešimo. Ne sušite veš preko radijatora, ne gurajte fotelje uz njih, niti ih zaklanjajte dugim zavesama. Toplota mora slobodno da struji prostorijom.

2. Optimalna temperatura: Nemojte da vam soba bude sauna! Preko dana je optimalno 20-22°C, a noću 18-19°C. Svaki stepen više znači i do 6% veći račun! Ja sam podesila termostat na 21 i navikla se, a i san mi je bolji.

3. Programirajte termostat: Ako imate programabilni termostat, koristite ga! Namestite da se grejanje smanji kad niste kod kuće ili noću. Nema smisla grejati prazan stan.

4. Redovno odzračujte radijatore: Ako vam radijator negde ne greje dobro, verovatno ima vazduha u sistemu. Odzračivanje je prosto, a vaš radijator će odmah početi da radi punom parom.

Mojih TOP 5 saveta za toplu zimu i prazan novčanik:

Evo mog ličnog, isprobanog, garantovanog recepta za preživljavanje zime bez stresa zbog računa, a i sam inženjer Dragan Vasiljević potvrdio je ove savete:

Zapušite sve rupe: Trake za dihtovanje, silikon – vaš najbolji prijatelj!

Roletne i zavese: Spuštajte ih čim padne mrak, obavezno!

Radijatori bez prepreka: Pustite ih da „dišu" i obložite ih folijom.

Pametan termostat: Podesite optimalnu temperaturu i programirajte ga.

Lične navike: Pre oblačenja pidžame, navucite debele čarape i popijte čaj. I to pomaže!

Nadam se da će vam ovi saveti, koje smo sabrali i potvrdili, pomoći da ovu zimu dočekate spremni, topli i sa više novca u novčaniku. Znam da je teško, ali verujte mi, vredi truda!

