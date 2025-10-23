Kako da najbolje uklonite dlačice sa odeće – brzo, jeftino i efikasno

Ako vas muče dlačice na tamnoj odeći, postoji trik koji će vam olakšati život.

Svako ko ima kućnog ljubimca, a koji se linja, bio je spreman odreći se u jednom trenutku nošenja tamne odeće. Ponekad su dlačice toliko sitne, da se poput iglice zavuku u omiljeni džemper, bluzu ili pantalone.

Da ne biste pre svakog pranja gubili vreme na samolepljivom valjku koji skuplja prašinu i dlačice, postoji jednostavan trik koji ne predstavlja dodatni posao.

Kako ukloniti dlake od životinja sa odeće?

Pre nego što napunite bubanj mašine odećom, stavite jednu vlažnu maramicu. Važno je da na svakih sedam do osam kilograma veša ne stavljate više od tri maramice odjednom. Takođe, ako ne želite da vam odeća miriše na vlažne maramice, iskoristite antibakterijske ili one koje su bez mirisa.

Zbog svoje strukture, vlažna maramica savršeno hvata sve vrste prljavštine. Deluje kao „upijač“ i posebno dobro skuplja dlake.

Da biste iz mašine za veš izvukli potpuno čistu odeću, zapamtite nekoliko pravila. Dobro je prethodno raspreti odeću i istresti je. Ne ubacujte je smotanu. Kada se bubanj počne okretati, vlažne maramice će se mešati u odeću i skupljati dlačice.

Važno je da su vlažne maramice dovoljno čvrste i debele da se ne raspada tokom ciklusa pranja, a ako niste sigurni koliko su jake, možete lako proveriti pokušajem da ih pokidate rukama. Ako ne uspete ili vam treba previše snage da ih pokidate, oni su dovoljno čvrsti.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com