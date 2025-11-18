Kako da očistite zagorelu stranu tiganja bez imalo ribanja i muke?

Zagorela zadnja strana tiganja biće čista za 15 minuta, uz pomoć 3 sastojka koja već imate kući!
Domaćice znaju koliko je teško očistiti i oprati tiganj, u kome su ostaci zagorele hrane. Pored toga, tiganji su veoma masni, te njihovo čišćenje iziskuje previše vremena.
Ono što ume da zada glavobolju većini je trenutak kada operete tiganj, a onda ga okrenete i pogledate zagorelu zadnju stranu.
Prvo što vam tada padne na pamet jeste da zadnju stranu tiganja nikako nećete uspeti da očistite.
Međutim, i za ovaj problem postoji rešenje.
Za ovaj trik vam je potrebno:
- 1 kesica sode bikarbone
- 1 kesica limuntusa
- alkoholno sirće
- deterdžent za pranje sudova
- metalna žica
- papirni ubrusi
Na zadnju stranu tiganja pospite limuntus i sodu bikarbonu, pa sipajte deterdžent. Istrljajte na kratko metalnom žicom, pa prekrijte zadnju stranu papirnim ubrusima i prelijte ih sirćetom.
Ostavite da odstoji 15 minuta, pa skinite ubruse i operite tiganj deterdžentom i vrućom vodom.
Postupak možete da ponavljate sve dok ne dođete do željenog rezultata.
(Telegraf.rs)
