Kako da očistite zagorelu stranu tiganja bez imalo ribanja i muke?

Zagorela zadnja strana tiganja biće čista za 15 minuta, uz pomoć 3 sastojka koja već imate kući!

Domaćice znaju koliko je teško očistiti i oprati tiganj, u kome su ostaci zagorele hrane. Pored toga, tiganji su veoma masni, te njihovo čišćenje iziskuje previše vremena.

Ono što ume da zada glavobolju većini je trenutak kada operete tiganj, a onda ga okrenete i pogledate zagorelu zadnju stranu.

Prvo što vam tada padne na pamet jeste da zadnju stranu tiganja nikako nećete uspeti da očistite.

Međutim, i za ovaj problem postoji rešenje.

Za ovaj trik vam je potrebno:

1 kesica sode bikarbone

1 kesica limuntusa

alkoholno sirće

deterdžent za pranje sudova

metalna žica

papirni ubrusi

Na zadnju stranu tiganja pospite limuntus i sodu bikarbonu, pa sipajte deterdžent. Istrljajte na kratko metalnom žicom, pa prekrijte zadnju stranu papirnim ubrusima i prelijte ih sirćetom.

Ostavite da odstoji 15 minuta, pa skinite ubruse i operite tiganj deterdžentom i vrućom vodom.

Postupak možete da ponavljate sve dok ne dođete do željenog rezultata.

