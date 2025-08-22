Kako da paradajz rađa do kasne jeseni? Trik koji zna samo stara škola – a svi ga zaboravljaju

Produžite sezonu paradajza do kasne jeseni uz trik koji zna samo stara škola.

Ako ste ikada gajili paradajz, znate taj osećaj kad plodovi počnu da jenjavaju krajem avgusta. A taman ste se ponadali još jednoj turi za salatu, sos ili zimnicu. E pa, postoji trik koji zna stara škola baštovana – i koji se danas retko koristi, a produžava rađanje paradajza sve do kasne jeseni.

Trik koji menja tok sezone

Sve što vam treba jeste običan nož i malo hrabrosti. Kada paradajz počne da usporava rast, stara škola savetuje da se koren biljke blago zaseče – tačno iznad zemlje, sa jedne strane stabljike. Ne previše duboko, ali dovoljno da biljka oseti „šok“. Taj šok pokreće mehanizam preživljavanja: paradajz ubrzava sazrevanje plodova jer „misli“ da mu je kraj blizu.

Zašto to funkcioniše

Biljka, kada oseti stres, preusmerava energiju sa rasta na plodonosnost. Umesto da troši snagu na nove listove i grane, ona se fokusira na ono što je već započeto – plodove. Rezultat? Crveni, sočni paradajzi i u oktobru.

Dodatni saveti za produženu berbu

– Uklonite donje listove koji više ne služe svrsi.

– Zalivajte ujutru, ali smanjite količinu vode krajem sezone.

– Pokrijte biljke najlonom kad krenu hladne noći – to može produžiti sezonu i do dve nedelje.

Lični pečat iz bašte mog dede

Ovaj trik sam prvi put video kod mog dede, koji je imao paradajz i kad lišće već požuti. Sećam se kako je govorio: „Biljka mora da zna da je vreme da se potrudi.“ I stvarno, dok su komšijama stabla već bila prazna, kod njega se još crvenelo.

Ako volite domaći paradajz i ne želite da ga se odreknete čim zahladi – probajte ovaj trik. Ne košta ništa, a donosi plodove kad ih najmanje očekujete.

