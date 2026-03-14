Kako da srebrni nakit ponovo zablista?  Top 5 načina za čišćenje, od kečapa do alu folije

Srebrni nakit će s vremenom izgubiti svoj sjaj i potamneti, posebno ako se čuva na vlažnom mestu ili je pak izložen dodiru s hidratantnim kremama, hlorom, lakom za kosu i slično. Kako da srebrni nakit ponovo zablista?

Budući da je tamnjenje nakita manje više neizbežno, važno je znati kako ga očistiti. Donosimo pet brzih i jednostavnih načina kako da srebrni nakit očistite, da ne bi morali da ga nosite profesionalcima.

Pasta od sode bikarbone

Sve što treba da uradite je da pomešate četiri kašike sode bikarbone s dve kašike mlake vode u gustu pastu. Zatim pastu nanesite vlažnom krpom na potamnela područja i ostavite da odstoji oko dva do tri minuta pa istrljajte vlažnom krpom i osušite. Pokušajte da nakit ne trljate prejako kako mu ne biste izgrebali površinu.

Neabrazivna pasta za zube

Pasta za zube efikasno je sredstvo za čišćenje srebrnog nakita, ali ključno je da ne koristite abrazivnu pastu ili onu koja sadrži jedinjenja protiv kamenca ili za izbeljivanje. Malu količinu paste istisnite na mekanu krpicu ili maramicu i kružnim pokretima istrljajte potamnela područja. Ostavite da odstoji otprilike pet minuta pre nego što pastu isperete pod vodom.

Kečap

Istisnite nekoliko kapi kečapa na krpu i istrljate njome potamnela područja. Za bolje rezultate se savetuje da ga ostavite na predmetu 15 – ak minuta pre nego isperete mlakom vodom.

Aluminijumska folija

Napunite posudu vrućom vodom, dodajte kašiku soli i mešajte dok se ne otopi. Zatim dodajte nekoliko traka aluminijske folije u posudu zajedno sa nakitom i ostavite ga da odstoji nekoliko minuta. Na kraju, izvadite nakit i isperite ga vodom. Možda ćete morati da ponovite postupak nekoliko puta za bolje rezultate.

Amonijak i voda

Ova se metoda ne preporučuje za starinski srebrni nakit, ali je dobra za novije srebro. Pripremite rastvor s jednim delom deo čistog amonijaka i dva dela tople vode. Pomešajte i stavite nakit u njega na 10-ak minuta. Nakon toga ga prebrišite mekom, pamučnom krpom.

(Express.uk)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com