Kako da sve vaše biljke u kući rastu doslovno kao iz vode!

Uzgajanje biljaka u vodi može biti jednostavan i zabavan način da unesete zelenilo u svoj dom, posebno ako nemate puno vremena za održavanje tradicionalnih biljaka. Evo koraka koje možete pratiti kako biste uspešno uzgajali biljke u vodi:

Izbor biljaka: Odaberite zdrave biljke koje će uspevati u vodi. Na primer, možete izabrati potos, bambus, filodendron ili bršljan.

Kako uzgajati biljke u vodi?

Kontejner: Uzmite zdrav komad biljke dužine 15 – 20 cm, odsecite ga odmah ispod čvora lista i stavite u čistu posudu sa vodom. Bitno je da korenje bude potopljeno, ali da listovi ostanu iznad vode. Koristite dekorativne staklene tegle, akvarijume manjih dimenzija ili druge staklene posude koje imate pri ruci.

Voda: Koristite nehlorisanu vodu za vaše biljke, po mogućstvu sobne temperature. Za najbolje rezultate možete koristiti odstajalu vodu iz slavine koja je preko noći bila na sobnoj temperaturi. Obavezno promenite vodu u vašim sobnim vodenim biljkama najmanje jednom nedeljno do jednom u 15 dana, kako biste izbegli razmnožavanje komaraca i stvaranje algi.

Svetlost: Postavite biljku blizu prozora gde može dobiti dovoljno svetlosti. Listovi ne smeju biti potopljeni u vodi, samo korenje. Ovo će pomoći biljci da raste zdravo i snažno.

Đubrenje: Možete koristiti specijalna đubriva za hidroponsko uzgajanje, koja dodajte u vodu kako biste podstakli zdrav rast korena biljke.

Ovaj jednostavan metod uzgoja biljaka u vodi omogućava vam da uživate u zelenilu bez mnogo napora i brige oko održavanja klasičnih saksija sa zemljom.

