Kako da ti cveće preživi zimu — trik koji baštovani ne otkrivaju, a radi svaki put

Kako da ti cveće preživi zimu bez uvenuća, truljenja i razočaranja?
Unesi ga pre nego što zahladi, očisti ga, smesti ga daleko od grejanja i ne zalivaj previše. To rade oni kojima cveće preživi svaku zimu — i ne, nije nikakva tajna, samo navika. Kako da ti cveće preživi zimu? Premesti ga na vreme, pripremi ga za mirovanje i obezbedi mu svetlo i tišinu.
Gde da smestiš cveće kad krene zima?
U zatvorenu, svetlu prostoriju gde nema direktnog grejanja. Zatvorena terasa, hodnik sa prozorom, pa čak i stepenište mogu da posluže. Bitno je da biljke ne stoje pored radijatora — suvi vazduh ih iscrpljuje više nego hladnoća.
Kako da pripremiš biljke za zimski san?
Očisti ih, skrati i proveri zemlju. Ukloni suve listove, proveri da nema štetočina, i obavezno proveri da li saksija dobro drenira. Ako voda stoji, koren truli — a to je najčešći razlog zašto cveće ne preživi zimu.
Da li treba zalivati cveće tokom zime?
Da, ali retko. Zimi biljke miruju, pa im treba manje vode — jednom u dve nedelje je dovoljno. Zemlja treba da bude blago vlažna, ne mokra. Ako je suva na dodir, dodaj malo vode.
Koje biljke ne smeju da ostanu napolju?
Pelargonije, begonije, fuksije i začinsko bilje sa mekanim listovima. One ne podnose mraz i propadaju već pri prvom zahlađenju. Ako nisi sigurna — unesi ih. Bolje sprečiti nego žaliti.
Šta ako nemaš svetlu prostoriju?
Koristi LED lampe za biljke. Postavi ih iznad biljaka i uključi na par sati dnevno. Bez svetla, biljke gube boju, listovi opadaju i ne mogu da se oporave na proleće.
Kako da ti cveće preživi zimu bez greške?
Ne čekaj da te mraz iznenadi. Unesi biljke na vreme, prati vlagu u zemlji, ne preteruj sa vodom i povremeno ih okreni ka svetlu. Oni kojima cveće uvek preživi zimu ne rade ništa spektakularno — samo ne zaborave da ga neguju kad svi drugi misle da „spava“.
Najčešća pitanja o zimovanju cveća
– Da li sve biljke moraju unutra?
Ne — zimzelene i otporne vrste mogu da ostanu napolju ako su zaštićene.
– Mogu li da pokrijem biljke umesto da ih unosim?
Možeš, ali samo ako su posađene u zemlji. Saksijsko cveće je osetljivije.
– Šta ako nemam mesta u stanu?
Pokušaj kod komšije, u zajedničkom hodniku ili čak u podrumu ako ima svetla.
Zima ne mora da bude kraj tvojoj bašti. Kako da ti cveće preživi zimu ne zavisi od sreće, već od pažnje. Ne moraš da budeš baštovan — dovoljno je da ne zaboraviš biljke kad zahladi. Ako ti je cveće važno, naći ćeš način. A ako ti treba podsetnik — evo ga: unesi ga pre nego što bude kasno.
