Kako da ulje ne prska tokom prženja: Dodajte mrvicu ovog začina u tiganj i rešili ste problem

Zaboravite na haos u kuhinji! Postoji način da ulje ne prska tokom prženja, a sve što vam treba je mrvica jednog začina iz kuhinje.

Svaka domaćica zna onaj neprijatan osećaj kada tek što je sredila kuhinju, mora da priprema ručak koji podrazumeva tiganj i vrelo ulje. Glavno pitanje koje se tada postavlja jeste kako da ulje ne prska tokom prženja, jer niko ne želi da provede celo popodne ribajući šporet, pločice i podove.

Vrele kapljice koje lete na sve strane nisu samo naporne za čišćenje, već mogu izazvati i bolne opekotine po rukama. Srećom, postoji stari trik koji rešava ovaj problem za par sekundi, a sve što vam treba već imate u svojoj kuhinji.

Zašto ulje uopšte prska?

Pre nego što pređemo na rešenje, važno je razumeti zašto se to dešava. Glavni neprijatelj vrele masnoće je voda. Čim kap vode dospe u vreo tiganj, ona momentalno isparava i pravi mini-eksploziju koja izbacuje ulje napolje. To se dešava sa zamrznutim mesom, mokrim povrćem ili ako tiganj niste dobro obrisali nakon pranja.

Iako se trudimo da sve dobro osušimo ubrusom, uvek ostane ona mrvica vlage koja napravi haos. Upravo tu na scenu stupa jedan običan začin.

Caka sa solju koju su znale naše bake

Verovali ili ne, najbolje rešenje da ulje ne prska tokom prženja jeste obična so. Pre nego što uopšte upalite ringlu i sipate masnoću, na dno suvog tiganja pospite samo prstohvat soli. Rasporedite je ravnomerno, pa tek onda sipajte ulje i pustite ga da se zagreje.

So ima neverovatnu moć da upije svu suvišnu vlagu koja se nalazi u samom ulju ili koja će izaći iz namirnica tokom pečenja.

Kada so „pokupi“ tu vlagu, ona sprečava stvaranje onih agresivnih mehurića koji izbacuju vrelu mast napolje. Rezultat je mirno krčkanje, hrskava korica na mesu i, što je najvažnije, potpuno čist šporet nakon ručka.

Ovaj trik je toliko jednostavan da ćete se pitati kako se toga ranije niste setili, a uštedeće vam sate ribanja masnoće i nerviranja.

Još par sitnica da vam šporet ostane čist

Osim soli, postoji još nekoliko pravila koja će osigurati da ulje ne prska tokom prženja, a koja često zaboravimo:

Nikada ne stavljajte hladno meso direktno iz frižidera

Pustite ga da odstoji na sobnoj temperaturi barem petnaest minuta. Hladne namirnice u dodiru sa vrelom masnoćom prave najveći haos i prskanje koje je teško obuzdati.

Ubrus je vaš najbolji prijatelj

Obavezno svaki komad mesa ili povrća dobro istapkajte pre spuštanja u tiganj. Čak i ona nevidljiva vlaga na površini šnicle dovoljna je da napravi rusvaj po celoj kuhinji.

Ne preterujte sa količinom ulja

Često mislimo da će se ručak bolje ispeći ako „pliva“ u masnoći, ali zapravo je manje uvek više. Uz mrvicu soli kao podlogu, trebaće vam vrlo malo ulja da dobijete onu savršenu, zlatnu koricu.

Pripazite na povrće koje pušta vodu

Tikvice ili šampinjoni su „tempirane bombe“ u tiganju. Ako ih pržite, so u tiganju će vam biti najbolji saveznik jer će odmah neutralisati sav taj višak tečnosti koji bi inače leteo na sve strane.

Šta sa uljem kada završite ručak?

Kada se tiganj ohladi, nemojte odmah trčati da ga operete.

Ako ste koristili trik sa solju, primetićete da je ona pokupila dobar deo nečistoća. Takođe, nikada nemojte sipati iskorišćeno ulje u sudoperu, jer je to najbrži put do zapušenih cevi i majstora.

Najbolje je da ga procedite u jednu staru teglu ili flašu, zatvorite i odložite u smeće. A ako vam se po kuhinji ipak oseća miris prženja, samo prokuvajte malo vode sa par kapi sirćeta ili kriškom limuna na istoj ringli – to će u sekundi „ubiti“ svaki težak miris masnoće, pa će vam i kuća odisati svežinom, baš kao i šporet.

