Kako da vam božićna zvezda opstane do sledeće godine? U startu izbegnite ovu grešku koju mnogi prave

Da bi božićna zvezda dugo trajala, već pri kupovini obratite pažnju i odaberete zdravu biljku, a zatim da pazite na temperaturu i zalivanje.

Otkrivamo vam nekoliko saveta kako da božićna zvezda što duže krasi vaš dom.

Božićna zvezda je cvet koji se već nekoliko godina zaredom može pronaći u cvećarama i marketima uoči praznika. U svetu hortikulture poznata i kao „poinsettia“, zvezda je sobna biljka, poreklom iz Meksika, gde raste u vlažnim područjima.

Iako se u Srbiji uglavnom nalazi u saksijama, ova živopisna biljka može da poraste i više od četiri metra.

Zbog listova pomalo zvezdastog oblika i činjenice da je najraskošnija upravo u doba što katoličkog što pravoslavnog Božića, postala je neizostavni deo prazničnih dekoracija.

Ipak, ko god je imao ovaj cvet zna da je ova biljka malo osetljivija, stoga vam otkrivamo nekoliko saveta kako da što duže krasi vaš dom.

Da bi božićna zvezda dugo trajala, trebalo bi da već pri kupovini obratite pažnju i odaberete krupnu i zdravu biljku. Pripazite da žuto-zeleni skriveni pupoljci ne budu otvoreni. Najbolji izbor je bujna biljka, čvrstih listova.

Pazite na temperaturu prostorije

Božićna zvezda je osetljiva na temperaturne promene, pa je zato kupujte u zatvorenim prostorima, a kada je ponesete kući, zaštitite je papirom.

Najbolje uspeva na temperaturama od 15 do 20 stepeni. Voli svetle prostore, ali ne i direktnu sunčevu svetlost, niti blizinu radijatora ili drugih grejnih tela.

Posebno joj smeta topao vazduh, pa ukoliko se grejete na klimu, pomerite je od direktnog izduvavanja. Osetljiva je i na promaju i neće dobro podneti otvorene prozore. Držite je dalje i od ovlaživača vazduha.

Biljka će vam i sama pokazati ukoliko joj neki od uslova ne prijaju. Listovi će početi da žute, opadaju i suše se. Ukoliko čitava biljka klone, najverovatnije je problem u promaji, pa je prebacite na drugo mesto. Lišće će opadati ako je u prostoriji vazduh previše suv ili ako je grejanje jako.

Kako se zaliva božićna zvezda?

Božićna zvezda voli umereno zalivanje i ne trpi vodu u tacni saksije, pa bi količinu koja ostane pola sata posle zalivanja trebalo da prospete. Posle cvetanja, biljka može da da i nove izdanke, ali bi ih u februaru i martu trebalo skratiti za desetak centimetara, kako bi kasnije formirala oblik grma.

To je i idealan period za presađivanje, pa je možete premestiti u novu zemlju, a kako dani budu bivali topliji, premestite je na nešto hladnije mesto.

U septembru mesecu joj „skratite dan“. Dakle, pokrivanjem je zaštitite od svetlosti, te će se u decembru ponovo prikazati u punom sjaju.

Božićna zvezda je podložna i štetočini beloj mušici, koja je napada i crpi njen sok. Ako se ove štetočine pojave na zvezdi, uklonite ih pomoću komadića vate.

Imajte u vidu da ova biljka ispušta otrovni biljni sok, odnosno mleko koje može iziritirati kožu, ukoliko joj se polomi grančica. U slučaju da se to dogodi, isperite kožu što pre pod jakim mlazom vode.

