Kako da vam lale „opstanu“ i do 10 dana? Samo jednu stvar stavite na dno vaze! (VIDEO)

Lale su prelepo cveće, izgledaju elegantno i skupo i možete ih pronaći u različitim bojama pa čak i prošarane.

Sve je to fino i krasno dok su u cvećari ali čim ih donesete kući, one se poviju i izgledaju žalosno. A, sledećeg dana su već za bacanje. Ipak, postoji jedan efikasan trik da to izbegnete.

Verovatno ste čuli za trik za bakarnim novčićem u vazi? On je odličan ali ne upali baš uvek, te će vam se neke lale pridići dok će druge nastaviti da budu onako tužne i oklembešene. Ipak, ovaj sledeći trik uvek upali a otkrili su nam ga ni manje ni više nego – cvećari.

Na dno vaze stavite nekoliko kockica leda, u zavisnosti od zapremine vaze. Preko njih nalijte hladnu vodu ali ne do vrha. Vodite računa da ne preterate jer će se led istopiti i preliti se preko ivice vaze ukoliko ima previše vode.

Takođe, povedite računa da ima taman dovoljno vode da su stabljike uronjene u nju. Hladnoća leda neće dozvoliti lalama da se poviju. Kako bi vam ovo cveće potrajalo, preporučuje se da dodajete kockice leda kako se nivo vode bude spuštao, sve dok se latice same od sebe ne sasuše. Probajte, bićete prijatno iznenađeni!

