Kako da vam stara jelka izgleda bujnije i lepše: Oduševiće vas novogodišnji trik dekoratera

Stručnjakinja pokazala trik kako da napravite da stare, veštačke jelke izgledaju bujnije i lepše. Spremite se za još jednu novogodišnju sezonu

Uprkos troškovima, ne možemo da odolimo da ne potrošimo novac za predivni praznični ugođaj. Stručnjakinja za uređenje doma Kirsti je otkrila jeftin trik koji će učiniti da veštaka jelka izgleda gušće i prirodnije.

Umesto da iz godine u godinu kupujete nove ukrase, zašto ne biste uštedeli novac i svojim starim ukrasima udahnuli novi život. Pa isto to možete da uradite i sa jelkom.

Veštačke jelke mogu da izgledaju predivno, ali njihovo postavljanje može biti gnjavaža. Uz svaki komad koji treba sastaviti i grane koje treba rasporediti, to je dugotrajan zadatak, pogotovo kada ciljate na bujniji, luksuzniji izgled.

Najbolji trik za staru, veštačku jelku

Kirsti je u videu na Tik Toku otkrila svoj pametan trik kako jelka može da izgleda bujnije i luksuznije jednostavnim dodavanjem girlanda.

– Zelena girlanda je moj božićni trik koji morate da isprobate ove godine. Omotajte je oko jelke kako biste popunili praznine – objasnila je.

Stručnjakinja je omotala girlandu oko jelke, pa je provukla između svake grane, a usledila je dramatična transformacija. Nekad retka jelka poprimila je savršeni izgled, te je bila bujnija i svečanija.

Nakon što je Kirsti dodala završne detalje sa ukrasima, nemoguće je zamisliti da je samo nekoliko trenutaka pre jelka izgledala prilično tužno i beživotno, piše Express, a prenosi informer.rs.

