Uporno perete veš, a omekšivač ne miriše? Uz ovu caku, odeća će odisati luksuzom i do 7 dana

Kako da veš miriše danima? Uz ovu jednostavnu caku odeća će odisati luksuzom i do 7 dana. Saznajte tajnu iskusnih domaćica!

Uporno perete veš, a on nakon sušenja izgubi svaku svežinu? Mnoge domaćice se pitaju kako da veš miriše na luksuz danima, a rešenje nije u većoj količini omekšivača.

Zapravo, tajna je u jednoj caki koja odeću ostavlja mirisnom i do 7 dana nakon pranja. Zaboravite na bacanje novca – ovaj trik će učiniti da vaš ormar odiše svežinom o kojoj ste sanjali.

Da li vrela voda uništava vašu garderobu?

Jedna od ključnih grešaka je pranje na previsokim temperaturama. Odeća zadržava oblik i boju znatno duže ako se pere na nižim temperaturama. Uz kvalitetan deterdžent i dobru veš mašinu, hladna ili mlaka voda može ukloniti prljavštinu jednako efikasno kao i vrela.

Visoke temperature (do 90°C) treba rezervisati samo za posteljinu, peškire i krpe koje želite da dezinfikujete. Sve ostalo – od majica do donjeg veša – bolje je prati na nižim temperaturama kako biste izbegli oštećenja i nepotrebno trošenje.

Previše deterdženta ili omekšivača

Višak deterdženta može začepiti posudu za deterdžent i uzrokovati neugodan miris, a previše omekšivača čini da se odeća teže ispira.

Pažljivo pročitajte doze navedene na pakovanju i ne zaboravite da koristite mernu posudu. Ako su vaše stvari jako prljave, koristite taj način pranja ili pokrenite 2 ciklusa.

Koristite omekšivač za svu odeću

Osim što tkanina postaje baršunasta, omekšivač olakšava peglanje. Međutim, tokom vremena se smanjuje i apsorpcija tkanine, tako da je bolje da ga ne koristite za pranje peškira, sportske odeće ili drugih predmeta od mikrovlakana, elastina ili spandeksa.

Prekomerno pranje farmerki

Proizvođači farmerki imaju radikalno mišljenje o ovoj tački. Oni savetuju da odustanete od mašinskog pranja kako bi sačuvali boju duže.

Ako niste spremni da sledite ovu preporuku, optimalan interval između 2 pranja je razdoblje od 2 do 6 meseci, zavisno od toga koliko često nosite farmerke i na pojedinačne karakteristike vašeg tela.

Pogrešno sušenje

Nepravilno sušenje utiče na vašu odeću nepovoljno kao i neispravno pranje. Evo nekoliko saveta koji će vam pomoći da izbegnete greške:

Nemojte previše koristiti automatsko sušenje: to čini vaše stvari istrošenima i brže gube boju. Nemojte ga koristiti za suvu i osetljivu tkaninu.

Nemojte kačiti na žicu pletene i vunene predmete jer će izgubiti svoj oblik. Sušite ih na peškiru na vodoravnoj površini.

Pre kačenja rublja, protresite ga kako biste sprečili gužvanje.

Loše održavanje mašine za veš

Prljavština, ostaci deterdženta i sve što se nakuplja u veš mašini tokom vremena, pre ili kasnije će doći na vašu odeću, što će dovesti do loših mirisa i belih mrlja. Da biste to sprečili, sledite nekoliko jednostavnih pravila o održavanju:

Ispraznite mašinu nakon svakog pranja.

Nakon svakog pranja uklonite preostali deterdžent iz gume na vratima.

Redovno posušite deo za deterdžent.

Jednom mesečno, upalite mašinu „na prazno“ s deterdžentom i sredstvom za dezinfekciju.

Kako da veš miriše danima nakon pranja?

Ako veš nakon pranja ne miriše, problem je u rutini. Pretrpan bubanj i previše deterdženta najčešće blokiraju efekat omekšivača.

Uz ove jednostavne korekcije, vaša odeća će zadržati svežinu čak 7 dana. Ključ nije u većoj količini hemije, već u pravilnom pranju koje omogućava mirisu da prodre duboko u vlakna.

