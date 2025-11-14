Kako da zaustavite kondenzaciju na prozorima zimi? Stolar otkrio najjednostavnije rešenje

Stolar ima jednostavan savet kako da zaustavite kondenzaciju. Rešenje je jeftino i lako se izvodi pravilnim podešavanjem prozora

Nema više brisanja prozora! Zaustavite kondenzaciju kao od šale – stolar otkriva trik koji rešava problem vlage za 5 minuta.

Moderni prozori imaju mnoge prednosti: smanjuju uličnu buku, zadržavaju toplotu i još mnogo toga. Ali, kako to često biva u životu, sve ima prednosti i mane. Nekoliko dana nakon postavljanja na prozorima se stvara obilna kondenzacija.

Zašto se to događa i kako to možemo sprečiti?

Razlog je razlika između temperature vazduha u prostoriji i temperature vazduha spolja. Staklo je ono što razdvaja ova dva okruženja. Kada para dođe do njega, ona se pretvara u vodu i taloži u obliku kondenzacije, piše Firenews.

U hladnoj i prilično vlažnoj prostoriji verovatnoća kondenzacije je veća. U toploj i suvoj prostoriji obično se ne stvara. Po pravilu, na drvenim prozorima postoje vrlo male pukotine, kroz koje stalno ulazi mnogo suvlji vazduh s ulice, smanjujući vlažnost u prostoriji.

Nažalost, znojni prozori nisu samo estetski problem. Kondenzacija ukazuje na nezdravu mikroklimu u stanu. Visoka vlažnost dovodi do pojave raznih vrsta gljivica i plesni. Nedovoljna ventilacija pridonosi nakupljanju ugljen dioksida i povećava koncentraciju štetnih materija u vazduhu. Kao rezultat toga, stanari počinju da se osećaju loše.

Kako sprečiti kondenzaciju?

1. Proverite ventilaciju. Možda je začepljena ili je potrebna veća rešetka. Osim toga, u kuhinji možete ugraditi ventilator.

2. Proverite ima li pukotina. Hladan vazduh i vlaga prodiru kroz njih i hlade celu konstrukciju.

3. Ne pravite prozorske klupice preširoke. Pazite da radijator ne bude prekriven debelim zavesama.

4. Izolujte zidove. Za spoljnu izolaciju moraćete da angažujete stručnjake, ali rezultat je vredan svih napora i troškova. Zidovi će zadržati toplotu zimi i hladnoću leti.

5. Uklonite biljke ili akvarijum s prozorske daske. Oni mogu poslužiti kao izvor prekomerne vlage.

6. Pokušajte da smanjite vlagu u prostoriji.

7. Ugradnju prozora poverite samo iskusnim monterima i nadzirite proces rada.

8. Skoro svi moderni prozori opremljeni su podesivim sistemima. Upravo to je najjednostavnije rešenje koje otkrivaju iskusni stolari: pravilno i pravovremeno podešavanje prozora pomoći će vam da pronađete pravi način ventilacije, prenosi Jutarnji.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com