Kako da zimske ruže cvetaju nonstop i budu prelepe – obavezno isprobajte ovaj trik, garantovano radi

Kako da zimske ruže cvetaju dugo i bujno - pravilan izbor mesta, zalivanje i prihrana su ključni za najbolji rezultat.

Kako da vaše zimske ruže cvetaju nonstop i budu prelepe – obavezno isprobajte ovaj trik, garantovano radi.

Sadnja i pravilna nega zimskih ruža može biti jednostavna ako znate osnovna pravila.

Kako da zimske ruže cvetaju zavisi od toga kada ih posadite i kako ih održavate tokom cele sezone. Najbolje vreme za sadnju je kraj septembra i početak oktobra, kako bi biljke imale dovoljno vremena da se ukorene pre hladnih dana, prenosi still.kurir.rs.

Zimske ruže, poznate i kao hrizanteme, dolaze u raznim bojama – od žutih, bordo, roze, ljubičastih, crvenih do belih i šarenih kombinacija. Mogu se saditi u saksijama ili direktno u zemlju. Ipak im je potrebna dodatna pažnja kako bi cvetale od jeseni do proleća. Kako da zimske ruže cvetaju uključuje izbor sunca ili hladovine – biljke sa više pupoljaka bolje uspevaju na sunčanim mestima, dok one sa više cvetova vole delimičnu hladovinu.

Zalivanje je ključni deo nege. Biljka voli vodu, ali ne sme plivati u njoj. Svakodnevno, ali umereno zalivanje omogućava dugotrajno cvetanje. Takođe, uklanjanje mrtvih cvetića pomaže biljci da energiju usmeri na nove pupoljke, što direktno utiče na obim i trajanje cvetanja.

Prihrana hrizantema dodatno produžava sezonu cvetanja. Koristite đubriva namenjena cvetajućim biljkama. Ako planirate presađivanje iz saksije u zemlju, najbolje vreme je tokom proleća ili leta, kada biljka ima nekoliko meseci da se ukoreni i preživi narednu zimu.

Pravilna nega uključuje redovno zalivanje, uklanjanje suvih listova i cvetova, ali i zaštitu od prekomernog mraza u planinskim predelima. Biljke u saksijama sa već formiranim busenom lakše preživljavaju, ali sve biljke zahtevaju pažnju i stalnu negu.

Uz ove jednostavne trikove vaše biljke će odušeiti svakoga raskošnim cvetovima skoro čitave zime.

