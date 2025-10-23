Mikrotalasna nije samo za podgrevanje: Iskoristite je na ovih 7 načina i olakšajte sebi život

Mikrotalasna pećnica je često potcenjen uređaj u kuhinji, poznat uglavnom po podgrevanju ostataka hrane. Međutim, njene mogućnosti daleko nadmašuju ovu osnovnu funkciju. U nastavku otkrivamo sedam korisnih trikova koji će vam pomoći da maksimalno iskoristite svoj mikrotalasni uređaj.

1. Brzo kuvanje povrća

Za kuvanje povrća poput brokolija, šargarepe ili graška, mikrotalasna je savršen alat. Naseckano povrće stavite u staklenu posudu, dodajte malo vode, pokrijte tanjirom ili plastičnim poklopcem (ostavite malo prostora za paru) i kuvajte na visokoj snazi 3–5 minuta, u zavisnosti od vrste i količine povrća. Ovim postupkom dobićete savršeno kuvano povrće na pari, bez potrebe za dodatnim suđem i čekanjem da voda proključa.

2. Topljenje čokolade ili maslaca

Topljenje čokolade ili maslaca u mikrotalasnoj pećnici može biti brzo i efikasno. Stavite ih u posudu i zagrevajte u intervalima od 15–20 sekundi, povremeno mešajući, dok se potpuno ne otopi. Ovaj metod sprečava pregrevanje i zadržava glatku teksturu.

3. Kuvanje pirinča ili kinoe bez nadgledanja

Za kuvanje pirinča ili kinoe bez potrebe za stalnim nadgledanjem, koristite mikrotalasnu pećnicu. Uzmite odnos 1:2 (na primer, jedna šolja riže, dve šolje vode), dodajte prstohvat soli, pokrijte i kuvajte 10 minuta na visokoj snazi, zatim još 15 minuta na srednjoj. Ostavite da odstoji još nekoliko minuta. Ovaj metod eliminiše potrebu za stalnim mešanjem i smanjuje rizik od zagorevanja.

4. Pečenje jednog muffina ili kolača u šolji

Za brzi desert, možete pripremiti muffin ili kolač direktno u šolji. Pomešajte osnovne sastojke (brašno, jaje, šećer, kakao, ulje, mleko) u šolji i stavite u mikrotalasnu na 1–1,5 minut. Ovaj jednostavan recept omogućava vam da uživate u toplom, mekanom desertu bez potrebe za paljenjem pećnice.

5. Sterilizacija kuhinjske sunđeraste krpe

Kuhinjske sunđeraste krpe mogu biti leglo bakterija. Da biste ih brzo dezinficirali, navlažite ih i stavite u mikrotalasnu pećnicu na oko dve minute. Para i toplota uništiće većinu bakterija. Važno je da krpa bude mokra kako bi se sprečila mogućnost zapaljenja.

6. Zagrevanje limuna ili narandže za više soka

Ako želite da iz limuna ili narandže iscedite više soka, kratko ih zagrejte u mikrotalasnoj pećnici na 10–15 sekundi, a zatim ih pritisnite na radnoj površini. Ovaj trik omekšava voće i omogućava lakše vađenje soka, što je idealno prilikom pripreme limunade ili dresinga.

7. Sušenje začinskog bilja ili pravljenje hlebnih mrvica

Ako imate viška svežeg začinskog bilja poput peršuna, bosiljka ili žalfije, možete ih osušiti u mikrotalasnoj. Stavite listove između dva lista kuhinjskog papira i zagrevajte 30 sekundi, pa proverite. Ponovite dok listovi ne postanu suvi i hrskavi. Ovaj metod takođe možete koristiti za pravljenje domaćih hlebnih mrvica od starog hleba.

