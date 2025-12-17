Nije uvek jednostavno kupiti najbolji (bar onaj koji mi mislimo da je takav) poklon za slavu.

Kako kupiti najbolji poklon za slavu, a ne „olakšati“ previše novčanik?

Kada razmišljamo o poklonima za krsnu slavu, izbor zavisi od toga kod koga idete i kakav imate odnos sa domaćinom. Slava je specifičan običaj koji u Srbiji traje vekovima i ima duboko ukorenjenu tradiciju, a pokloni mogu biti simbolični, ali i vrlo personalizovani ako ste bliski domaćinu.

Slava – tradicija i značaj

Slava je jedini neprekinuti običaj u srpskoj tradiciji, koji potiče još iz vremena pokrštavanja. Prvobitno su Srbi kao pagani slavili kućne bogove, a sa prihvatanjem hrišćanstva počeli su da poštuju i slave svetitelje. Slava je duboko ukorenjena i u porodičnom životu, jer se zaštitnički svetac prenosi sa oca na sina, dok žene, nakon udaje, obično preuzimaju svetitelja svog muža, iako i dalje mogu da nastave slaviti svetitelja iz svoje rodne porodice. Ovaj običaj je specifičan i u njegovoj proslavi se okupljaju bliski prijatelji i rodbina.

Izbor poklona za slavu

Pokloni koji se donose za slavu mogu biti različiti, zavisno od vašeg odnosa sa domaćinom. Neki od univerzalnih poklona uključuju flašu pića, kafu, bombonjere ili korpu s voćem. Za decu u domu domaćina često se donose slatkiši ili čokolade.

Pokloni za domaćina

Kada idete kod prijatelja, ne morate donositi skupe poklone. Dobar izbor mogu biti ikona, svećnjak, kandilo, ram za fotografiju ili album sa slikama. Ovi pokloni su praktični i imaju simboličnu vrednost.

Pokloni za bliske prijatelje i rodbinu

Za bliske prijatelje ili rodbinu možete se odlučiti za neobične poklone, kao što su edukativne igre poput puzli, LEGO kocki, ili čak porodične slike. Ovi pokloni mogu biti zabavni i koristiti svim članovima domaćinstva. Takođe, knjige, molitvenici, enciklopedije ili čak crkveni paketi (sveća, tamjan, mala ikona) mogu biti izuzetno vredni i smisleni pokloni.

Kreativne ideje za poklone

Za one koji žele nešto neobično i kreativno, možete doneti praktične poklone poput kuhinjskih aparata, setova za kafu, začina ili čak kuhinjskog pribora. Takođe, poklon korpe, koja opet može sadržati razne sitnice, takođe je odlična opcija.

Poklon za decu

Ako je u porodici domaćina ima dece, poklonite nešto što će ih zabaviti, kao što su igračke, knjige ili setovi za kreativne aktivnosti. LEGO kocke su već dugi niz godina vrlo popularne među decom.

Bez obzira na to šta odlučite da poklonite, najvažnije je da poklon bude od srca. Sa pažljivo odabranim poklonom, bilo da se radi o tradicionalnom poklonu ili nečemu originalnom, sigurno ćete ulepšati slavlje i pokazati pažnju i poštovanje prema domaćinu.

(nova.rs.)

