Kako najlakše do dobrog majstora?

Potrebni su vam majstori ali ne znate gde da ih pronađete? Tražite izvođače koji su stručni i koji će posao obaviti kvalitetno, ali bez uspeha? Većina ljudi u Srbiji, kada dođe vreme za izgradnju ili renoviranje, ima problem da pronađe dobre majstore. Često se dešava da se dogovorite sa majstorom a on jednostavno ne dođe, ili se pak pojavi neko bez iskustva koji će posao uraditi površno. Možda niste znali, ali već par godina postoji rešenje ovog problema.

Bilo da vam predstoji izgradnja kuće, renoviranje ili vam je potrebna određena popravka, jedno je sigurno – dolazak do majstora neće biti toliko jednostavan, a pogotovo onih dobrih.

Na sreću, postoji rešenje i nalazi se na samo par klikova od vas. Daibau.rs je najveća građevinska platforma u Srbiji, sa više od 18.000 registrovanih izvođača radova. Bez obzira da li popravljate krov, radite fasadu, lepite pločice i parket ili planirate neki veći građevinski projekat, na ovoj plaformi ćete brzo pronaći izvođače radova iz svog okruženja.

Kako naći dobre majstore za svega par minuta?

Korišćenje platforme je jednostavno – potrebno je samo da popunite upit i pošaljete ga. Za popunjavanje upita trebaćete da izdvojite svega par minuta. U upitu je potrebno da navedete koji radovi su vam potrebni, koliko brzo vam je potreban majstor i naznačite mesto izvođenja radova. Slanje upita je besplatno, bez ikakve provizije!

Daibau tim će vas kontaktirati za dodatne informacije, kako bi vam ponudili što preciznije ponude. Takođe, može vas posavetovati oko slanja upita i odgovoriti na sva vaša pitanja. Vaš upit, Daibau tim će obraditi u što kraćem roku i ponuditi vam kontakte majstora iz vašeg okruženja. Ponuđeni izvođači radova obavljaju upravo poslove koji vama trebaju, čime se sprečavaju nesporazumi i loša komunikacija.

„Vaš upit će brzo biti obrađen, a na e-mail adresu stići ponude i kontakti izvođača specijalizovanih upravo za taj tip radova koji su vam potrebni!“

Vama ostaje samo da odaberete nekog od ponuđenih majstora i dogovorite detalje saradnje. Sigurno ste se zapitali:

Kako odabrati najbolje majstore?

Najsigurniji način da odaberete majstore jeste na osnovu njegovih ocena, tj. recenzija prethodnih klijenata. To je, svakako, objektivniji način nego preporuke prijatelja, komšija, rođaka.

Sve recenzije i ocene su transparentne na profilima majstora i olakšavaju vam izbor. Mogućnost ocenjivanja imaju isključivo stranke koje su angažovale majstore i to nakon obavljenog posla, te su sve ocene stvarne, verodostojne. Kako je i majstorima u interesu da dobiju što bolje ocene jer su one njihova najbolja reklama, maksimalno se trude da svaki posao urade kvalitetno. Na platformi Daibau do sada je prikupljeno preko 35.000 ocena korisnika.

„Ocene su najbolja potvrda pouzdanosti i stručnosti izvođača radova.“

Uporedite majstore na osnovu njihovih ocena i odaberite onog kome su prethodni naručioci radova dali najbolje recenzije.

Daibau je već godinama vaš siguran partner u izgradnji i renoviranju doma. Ova platforma vam omogućava da pronađete dobre majstore bez stresa i nepotrebnog čekanja, bez obzira na složenost projekta.

Osim toga, na Daibau platformi, u okviru rubrike Kalkulator, možete pronaći okvirne cene građevinskih radova u Srbiji, za više od 200 kategorija. Na taj način ćete lakše isplanirati svoj budžet. Tu je i rubrika Magazin gde ćete pronaći najsvežije informacije iz sveta građevinarstva i arhitekture, korisne savete i preporuke stručnjaka za sve vrste građevinskih radova.

Krenite u građevinske poduhvate sa lakoćom i bez stresa uz Daibau platformu!

